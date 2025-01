Intervista a Carlo Baja Guarienti – Atlante delle Terre del Sogno – Mondadori

Intervista a Carlo Baja Guarienti – Atlante delle Terre del Sogno (H.P. Lovecraft) Mondadori

Di recente uscita il volume che non può mancare a tutti gli appassionati del Maestro H.P. Lovecraft: Atlante delle Terre del Sogno edito da Mondadori, una sorta di enciclopedia dove, in ordine alfabetico sono raccontate e illustrate le Terre del Sogno.

Le illustrazioni in bianco e nero sono di Alberto Ponticelli e la postfazione porta la firma di S.T. Joshi, mentre i testi sono di Carlo Baja Guarienti ed è con lui che abbiamo la possibilità di scambiare due chiacchiere.

Ciao Carlo, grazie per essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

R: Grazie a te e ai Gufi Narranti per questo graditissimo invito.

Prima di tutto parlaci del tuo amore per H.P. Lovecraft, quando hai letto il suo primo libro e tutto quello che vuoi dirci.

R: Sono sempre affascinato dalla letteratura fantastica in tutte le sue forme. All’inizio ci sono state le fiabe e le storie della mitologia greca, poi i romanzi per ragazzi (La Storia Infinita di Ende e La collina dei conigli di Adams sono stati i due libri alla base della mia formazione come lettore); poi, come molti, intorno ai tredici anni ho cominciato a esplorare la letteratura in autonomia. È stato allora che ho incontrato Lovecraft: la sua miscela di orrore, fantascienza e fantastico in senso lato mi ha subito conquistato ed è rimasta come una casa cui ritornare di tanto in tanto.

Come nasce la tua collaborazione con l’illustratore Alberto Ponticelli?

R: L’incontro con Alberto è stato una fortunata intuizione dell’editore: io immaginavo questo Atlante come un oggetto dall’aria antiquata e polverosa, molto anni ’20, l’intervento di Alberto l’ha trasformato in un art book senza tempo. Lavorare con un artista come lui è un privilegio.

Come ti sei organizzato per scrivere il tuo Atlante e come nasce l’idea per questo progetto?

R: L’idea risale a parecchi anni fa: da appassionato cercavo un libro con queste caratteristiche e, non avendolo trovato, ho deciso di scriverlo. È stata l’occasione per rileggere tutte le storie del ciclo del sogno (per me la parte più bella dell’opera di Lovecraft, anche se penso che in pochi condividano questa mia opinione) e prendere appunti, incrociare le narrazioni, costruire percorsi nel testo.

Hai in programma di fare altri lavori su Lovecraft?

R: L’opera di Lovecraft è vasta e, per quanto negli ultimi anni sia stata esplorata in molte direzioni, qualcosa su cui riflettere rimane sempre: credo e spero di avere ancora modo di immergermi nei suoi mondi.

C’è stata una parte nella realizzazione del tuo libro che tu ha masse maggiormente in difficoltà?

R: Non parlerei di vere e proprie difficoltà, più che altro di scelte che hanno riguardato in particolare le voci da includere o escludere dall’Atlante (non è del tutto chiaro se alcune località appartengano alle Terre del Sogno o al passato remoto della nostra Terra) e la traduzione di alcuni termini dall’inglese. Confesso che, quando è venuto il momento di sottoporre il testo al grande S.T. Joshi, ho un po’ tremato: la sua benedizione ha sciolto tutti i miei dubbi.

Oltre ad H.P. quale autore rientra nel tuo Olimpo degli scrittori preferiti?

R: Questa è una domanda che mi mette sempre in crisi! Dovendo fare un elenco non esaustivo, dovrei menzionare il già citato Michael Ende, Jorge Luis Borges, William Butler Yeats, Hermann Hesse, Ray Bradbury e George Orwell, ma anche autori dell’Ottocento come Victor Hugo e Charles Dickens e almeno due italiani, Dino Buzzati e Giuseppe Pederiali.

Tu che tipo di scrittore sei? Segui l’istinto e l’ispirazione o ti metti metodico alla scrivania a scrivere dovesse crollare il mondo?

R: Un’altra domanda difficilissima. Mettendo per il momento da parte il termine “scrittore”, categoria cui non sono sicuro di appartenere, dipende molto dall’oggetto: quando scrivo saggistica (il mio vero mestiere è la ricerca storica) devo per forza darmi un metodo e scadenze ferree, mentre quanto scrivo narrativa aspetto in genere che arrivi il momento giusto. Però, per alcuni anni mi è capitato di scrivere narrativa per una rivista con cadenza fissa: avere scadenze improrogabili e spazi da rispettare anche nella narrativa è un’esperienza molto formativa.

Se dovessi ambientare un tuo romanzo in una delle Terre che hai descritto, quale sarebbe?

R: In realtà, in un remotissimo passato – fine anni ’90 – ho scritto un romanzo ambientato nelle Terre del Sogno, ma non si trattava esattamente di quelle di Lovecraft. Un personaggio della Ricerca onirica dello sconosciuto Kadath dice che esiste una “general land of vision” accessibile a tutti i sognatori, ma al di là di questa ognuno ha le proprie Terre del Sogno: trattandosi di nuove storie, trovavo (e ancora trovo) più interessante l’idea di mescolare i miei territori onirici con quelli altrui.

Stai lavorando ad un nuovo progetto?

R: Stiamo sempre lavorando a nuovi progetti, no? Il problema è che, come dice la saggezza antica, “vita brevis, ars longa”: il tempo è un bene raro e prezioso, decidere quali fra le mille idee che ci vengono in mente meritino davvero il nostro tempo è sempre difficile. Spesso, poi, ci innamoriamo di creature che piacciono solo a noi; per questo siamo i peggiori giudici del nostro lavoro e abbiamo bisogno di occhi esterni. Quindi, buona scrittura (e buon confronto con il mondo esterno) a tutti!

Grazie mille a Carlo Baja Guarienti e arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti

Sandra Pauletto