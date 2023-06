Intervista a Antonio G. D’Errico – “Intrighi e morte sull’Adda” (Frilli Editore)

Abbiamo da poco recensito “Intrighi e morte sull’Adda” (Frilli Editore) di Antonio G. D’Errico e abbiamo ora il piacere di scambiare quattro chiacchiere con lui per approfondire i temi principali del suo ultimo libro e farci raccontare qualcosa dei suoi futuri progetti.

Buongiorno Antonio, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te, ovviamente, non è un problema:

“Per me è un piacere, perché mi permetti di essere il più libero e vero possibile nelle risposte.”

D: “Intrighi e morte sull’Adda” è un noir un po’ particolare, con una struttura abbastanza originale ma senza dubbio di grande raffinatezza e classe. Come è nata l’idea di fondo di questo libro?

R: Le idee sono proiezioni, immagini del vissuto e a volte anche del non vissuto; infatti idee e immaginazione sono spesso sinonimi. Ma vissuto e immaginazione sono l’uomo stesso. Un uomo senza immaginazione è vuoto di senso. Scrivere è osservazione del mondo che stimola i sensi, rappacifica con l’esoterico e concilia con l’essoterico. Dico uomo come genere, uomo o donna, e non uomo e donna. Il genere è molteplice, diversa cosa è la specie. Intrighi e morte sull’Adda nasce dalla difficoltà di esistere, di essere specie, di essere ombra o luce. E’ dimensione anacronistica dell’essere, che mosso dalla fantasia, immaginando di poter essere altro da sé, si rivela in tutti i suoi aspetti. E le rivelazioni sono naturalmente impostura, raggiro, macchia, peccato originale

D: Quando inizi a scrivere hai già un’idea precisa, uno schema già chiaro oppure lasci che sia l’ispirazione a guidarti verso una storia che via via prende forma?

R: Quando inizio a scrivere è la memoria che si rende artefice: le sofferenze, i dolori subìti e resi, la bruttezza che si impone con le sue arti deformanti. E’ la bruttezza che fa spavento e addolora, ma le paure, esiti dell’atroce, sono sublimazione, meraviglia e altezza dell’insopportabile. Ciò che non si sopporta non può essere magicamente contenuto, prende forma e contenuto in altre forme di digressioni, come la poesia, il canto, la bellezza come sublimazione dell’opposto. Quando inizio a scrivere, per risponderti, scrivo e basta, non so bene che cosa mi succede, ma so quanto mi è successo prima, come sconforto, incredulità, ferità dell’anima. Quando si scrive si è vulnerabili e ogni bisbiglio pare un’accusa, un lamento, un grido straziante.

D: Nel sottotitolo di questo libro leggiamo “Il commissario Albani e i misteri del liceo”. Il lettore si aspetterebbe che il commissario Albani sia il protagonista del libro mentre in realtà il vero protagonista è un professore di religione di un liceo. Ci presenti un po’ questo personaggio? In futuro pensi di dare ad Albani più spazio?

R: I commissari sono patetici, sono persone con le giacche lunghe, le maniche lunghe, spaventati dalla violenza, dalle crudeltà di mostri e assassini che mai potranno essere compresi da chi è poliziotto per professione. Poliziotto, poi, vedi, è una parola assurda, se si cerca di rappresentarla con delle immagini, si fanno largo cose e non persone, fatti, non armonie. Il commissario Albani è ossessionato dalla violenza, dal delirio di squinternati, da ebeti, malintenzionati. Ha imparato che nella vita bisogna fare e non cercare parole identitarie. E’ un uomo di questi tempi, in cui vivere è fare. Il professore Bonfanti, il protagonista, è legato a un’idea romantica di bellezza, rifugge la bruttezza, ma nei momenti di necessità se ne prende cura, tollerando e perdonando vizi e perversioni di chi della bruttezza ha fatto la sua esaltazione.

D: Il tuo racconto si svolge tra Treviglio e Cassano d’Adda, due comuni divisi appunto dal fiume Adda. Perché hai pensato a questa zona come cornice del tuo noir?

R: Non ho pensato a Treviglio e Cassano, all’Adda. Sono luoghi che conosco. Mi vengono in mente, a volte mi parlano, mi sussurrano frasi più o meno di senso. Bisogna riscriverle per interpretare quei sussurri e quei suggerimenti. Riscrivendo tutto prende un’altra forma, che tocca il cuore, raggiunge i gangli, la corteccia, i muscoli. I luoghi sono il nucleo delle idee. Non ho mai creduto alle idee che non abbiano un luogo di appartenenza. I tedeschi, i russi e gli americani hanno trovato posto nelle canzoni, oltre che nelle guerre. L’amore è nei baci perugina. Il resto è deserto.

D: Si parla di giovani che si trovano ad avere a che fare con il miraggio di soldi facili, di divertimento basato su droghe e sesso, di una vita al di sopra delle proprie possibilità. Oggi più che mai credo che i giovani siano facili vittime di questi miraggi. Perché secondo te noi alla loro età eravamo diversi?

R: Tutto era diverso, gli uomini, gli animali, le cose. E non dico tanto per dire, se pensi alle cose di una volta non si trova traccia nelle cose di oggi. I pullman di una volta sembravano lamiere viaggianti al confronto di quelli di oggi. I treni, un altro mondo. Gli animali una volta non parlavano, non capivano la nostra lingua, non dormivano in letti comodi. Oggi sembra, come mi dicono certi amici che hanno cani e gatti, che questi essere viventi siano formidabili, parlano, hanno sentimenti più intensi e verificabili degli uomini, hanno un senso del bello e dell’amore che battono il più sensibile di un cantante rap. E’ tutto cambiato, bene o male, spiacevolmente o piacevolmente, e quindi anche noi siamo diversi, diversi sono i nostri figli da come eravamo noi. E certo, non sono noi! Pertanto come potrebbero essere dei noi di allora? Pensa che non ci sono neanche Adamo, Galileo e Napoleone, e nessuno si accorge della loro mancanza. C’è Putin, Zlensky, Byden, e alcuni tifano simpaticamente per i nostri!

D: Uno dei temi forti di questo libro è quello della violenza psicologica e non solo nei confronti della donna. Si sentono sempre più spesso notizie di violenze nei confronti delle donne, ogni giorno le pagine dei giornali ci riportano fatti di cronaca sconcertanti. Perché secondo te questi fatti avvengono con così alta frequenza? Cosa porta l’uomo a sfogare la sua rabbia sulla donna?

R: C’è crisi nei rapporti, siano essi di genere, transgenere, intragenere. Non ci si ritrova più a un crocevia di una scelta, come un tempo, “di qua o di là”. Ci sono nodi che intersecano diversità profonde, che separano quanto una volta era unito, che corrompono forma e sostanza, che annebbiano la vista. E’ un tempo abitato da baldanzosi corpi senza sentimenti, che bramano il bello, ma sono capaci di distruggerlo per un rifiuto, per un’intemperanza della mente, per un palpito di un’emozione mostruoso. L’amore non distingue tra generi, non separa ma unisce. Bisognerebbe avere quella gioia di vivere per fare dell’esistenza un dono. Quando capiremo di essere hegelianamente una cosa e il suo contrario saremo uomini, uomini e donne, donne, bambini, vecchi, umanità da proteggere e affermare.

D: Il romanzo tratta molto bene anche il tema dell’amicizia e dell’importanza dei legami familiari. Quanto è importante per te l’amicizia ed il legame con la tua famiglia?

R: Il mio legame è con la vita, che va riconosciuta. Se si ha la fortuna di avere in famiglia persone capaci di riconoscere un figlio da un amico, una figlia dal suo fidanzato, un figlio dal suo fidanzato, il padre dalla madre, la madre dalla madre, il padre dal padre potremmo essere certi di essere in famiglia, con persone amiche, con estranei e no, con cuori e animi sereni.

D: Questo romanzo avrà un seguito? Hai già in mente nuovi progetti letterari per il futuro?

R: Ho molti programmi per il futuro: nel cinema sto curando una sceneggiatura che spero quanto prima trovi il suo approdo; poi, rimanendo sempre nel cinema, sto scrivendo la biografia della simpatica, bella, intensa e nota attrice napoletana Elena Russo. E il commissario Albani, ancora una volta, sta meritando un posto in un nuovo romanzo giallo che ho appena iniziato.

Grazie mille ad Antonio G.D’Errico per essere tornato a trovarci, un grande in bocca al lupo per il tuo nuovo romanzo dai Gufi Narranti

David Usilla