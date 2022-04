Immacolata intercessione di Carlo Kik Ditto (Il ramo e la foglia Edizioni)

Prima di iniziare a parlare di questo libro, Immacolata intercessione (Il ramo e la foglia Edizioni) di Carlo Kik Ditto, prima di commentarlo, prima di approcciarlo, bisogna assolutamente spogliarsi dai pregiudizi, dalle morali, dalla fede, da tutte quelle che sono le nostre sovrastrutture interiori, le nostre intime convinzioni, altrimenti è inutile anche solo leggere le righe che sto scrivendo e che io stesso non potrei scrivere se non mi lasciassi andare completamente alla voglia di entrare nel mondo descritto dall’autore, capirlo e coglierne i messaggi, gli spunti, le atmosfere. Attenzione, non ho detto accettarlo tout court, ho detto capirlo, proprio per cogliere in maniera piena e consapevole i messaggi che Carlo Kik Ditto ci vuole lanciare. Poi ognuno, secondo le proprie sensibilità, le proprie idee, i propri punti di vista, può recepire i vari stimoli intellettuali e rielaborarli in riflessioni proprie. Prima di entrare nel merito del romanzo è giusto dare alcuni elementi chiave per capire poi i temi trattati. L’ambientazione è quella di una Chicago di fine anni 80, e i protagonisti sono due personaggi molto particolari che sicuramente non possono lasciare indifferente il lettore. La voce narrante è quasi sempre quella di Unicorn, attore di film porno gay, diviso tra la sua natura omosessuale e la sua grande fede religiosa. Unicorn condivide la sua vita con la sua coinquilina Shebop, nata uomo ma diventata donna, parrucchiera di giorno e Drag Queen di notte. Attorno a queste due figure gravitano tutta una serie di personaggi decisamente curiosi e bizzarri ma anche ricchi di umanità e di forza. Questo è un po’ il contenitore all’interno del quale sono raccolti i vari temi che l’autore ha voluto affrontare. Bisogna dirlo chiaramente, molti punti del romanzo sono molto forti e molto espliciti, non a caso all’inizio del libro è specificato che si tratta di un romanzo rivolto ad un pubblico maggiorenne, sicuramente molte sensibilità possono sentirsi assai a disagio difronte ad alcune scene descritte in queste pagine però è altresì vero che è importante guardare oltre, guardare più in profondità anche se per farlo è necessario fare un piccolo sforzo intellettuale, perché è in quella profondità che poi sono nascoste le gemme più preziose, sono custoditi i sentimenti più veri, sono adagiati i ragionamenti più importanti. Uno dei temi in cui ci si imbatte è sicuramente quello dello scontro sempre più forte, ed ancora oggi in corso di evoluzione, tra forma e sostanza della fede religiosa. E’ ovvio che chi vi scrive non è la persona più adattata a filosofeggiare di teologia e questo non è il luogo più indicato per farlo, però è importante sottolineare come questo tema è sicuramente portante nel corso della storia. Un altro tema è quello della vera natura del peccato, di cosa oggi possa ritenersi peccato e cosa ormai non dovrebbe più esserlo, di come il concetto stesso di peccato debba o meno adeguarsi a ai tempi che cambiano. Si parla tanto di amore, dei vari concetti di amore, delle varie sfaccettature che la parola amore racchiude al suo interno. Lo stile narrativo è molto fluido, anche molto semplice, ma non per questo non profondo, è assolutamente uno stile narrativo moderno, diretto, senza grandi censure etiche e morali. Certo è che il racconto fedele ed esplicito di come avvengono certe scene di sesso su un set di un film porno gay può un minimo destabilizzare il lettore, lo può per qualche momento quasi shockare ma se si è sufficientemente maturi per andare oltre, come ho già detto, in fondo al percorso ci si scoprirà cresciuti, migliorati, maturati. La lettura di questo libro è un viaggio ricco di ostacoli e di sfide anche interiori per il lettore ma è un viaggio che può portare senza dubbio molto lontano, che può aiutare ad abbattere alcune granitiche certezze e vedere che al di là del muro c’è tutto un mondo da scoprire e da capire.

David Usilla