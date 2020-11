Il Rullante Insanguinato di Lele Boccardo (Sillabe di sale editore)

Il Rullante Insanguinato (Sillabe di sale Editore) è un libro di Lele Boccardo, suo primo approccio al mondo del noir. Esperimento riuscito alla grande, con un romanzo che riesce a fondere musica, giallo, azione e ironia.

Leggendo le firme delle due prefazioni presenti in Il rullante insanguinato capiamo di essere davanti a qualcosa di speciale, ad un grande libro.

A tenere a battesimo questo romanzo, infatti, sono Michele Scandurra, noto giornalista, autore e conduttore TV, ed il bolognese Andrea Mingardi, cantante ed autore di grandissime canzoni del nostro panorama musicale. Quest’ultimo è stato ad inizio carriera anche batterista, particolare non da poco visto che le vicende del noir ruotano proprio attorno a questa figura.

Un’altra particolarità: il centro del romanzo è quello delle cosiddette Tribute Band, ossia le formazioni musicali sparse in giro per la penisola che vanno a proporre le cover di canzoni ed artisti che hanno fatto e fanno la storia della musica.

La cornice di questo splendido libro è una Torino avvolta nell’afa estiva, che non manca di fare sfoggio di tutto il suo fascino e di tutto il suo mistero.

Ma non c’è solo Torino, la storia ci porta a percorrere la riviera ligure da Savona fino al confine con la Francia mostrandoci luoghi bellissimi e facendoci sentire quasi l’odore del mare e la brezza del vento sulla pelle.

Il protagonista de Il Rullante Insanguinato “prende di mira” i batteristi di alcune tribute band, la polizia non riesce a cavare un ragno dal buco, di conseguenza un investigatore privato inizia ad indagare per rendere giustizia ad un amico.

La colonna sonora, che accompagna il lettore attraverso le citazioni nel testo, vede grandi nomi, dai Police a Vasco Rossi, da Ligabue ai Dire Straits arrivando a Jovanotti e ai Genesis.

La trama del romanzo è molto robusta e molto coerente sia nei suoi contenuti che nella caratterizzazione delle peculiarità dai vari personaggi, eseguita con tale maestria e precisione da far sì che il lettore si senta portato a sentire verso di essi quasi un sentimento di complicità e confidenza.

L’interazione tra i veri personaggi è molto fluida ed i dialoghi molto ben costruiti danno al romanzo un bel ritmo, offrendo passaggi di sana comicità che alleggeriscono la tensione.

Un romanzo da non perdere, un romanzo da leggere tutto d’un fiato, un romanzo che porterà il lettore ad immergersi completamente nella storia e nella musica. Un esordio così nel mondo del noir non può far altro che far crescere nel lettore l’attesa per una nuova storia per una nuova avventura, magari proprio dell’investigatore Fernando Gerace se possibile ancora coadiuvato dall’ ispettore superiore della polizia di stato Paolo Dei.

David Usilla