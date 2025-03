“IF La Fondazione Immaginaria” – Panini Comics – Guaglione -Temporin- Cammardella- Rudoni –

Oltre al romanzo edito da La Corte è uscito per la Panini Comics una graphic novel con protagonista la squadra di IF.

I due volumi sono collegati per personaggi, ma son due storie diverse, quindi leggibili singolarmente.

La storia fumetti è uscita in volume cartonato completamente a colori per un totale di 120 pagine ed un formato 17 x 26.

Il fumetto è più indicato per un pubblico adulto. Non tanto per le tematiche affrontate, ma per le scelte dei vocaboli, non volgari ma un po’ particolari, ad esempio: “firme energetiche di diversi imagonoidi codificati”, tanto per citarne uno.

I baloon non sono troppo lunghi, il più è lasciato ai disegni, ma nonostante questo, come già accaduto per “Carisma” sempre edito da Panini Comics, trovo che il carattere usato sia inutilmente piccolo.

L’idea di base della Fondazione Immaginaria è stupenda, il romanzo l’ho trovato sublime e geniale, la graphic novel ha il suo fascino, e le tavole sono degne di nota, eppure sarà che vedere l’immagine, in una Fondazione che fa della Fantasia la chiave, e quindi in un certo senso ti impedisce di immaginare, non mi ha dato la stessa soddisfazione del romanzo.

C’è da dire che il fumetto ha un minor numero di pagina per svilupparsi e altre “leggi” da rispettare, quindi non si possono paragonare fumetto e romanzo, e davanti a questo alzo le mani.

La Fondazione Immaginaria è un fumetto di ampio respiro che vedrà sicuramente la pubblicazione di ulteriori volumi, in quanto materiale per sviluppare storie in un contesto così ampio è praticamente infinito.

Sarà il tempo quindi a permetterci di leggere e di legare con i protagonisti, farli diventare familiari e permetterci di muoverci all’interno di IF con smaliziata autonomia, padroni del testo e del contesto, trasformandoci da lettori a protagonisti.

Segnalo a fine volume un piccolo glossario, un approfondimento sull’ “Imagoverso” di cui abbiamo parlato nella recensione del romanzo, una scheda dei vari autori, oltre ad un inserto per approfondire la storia.

Per concludere, IF la Fondazione Immaginaria è un fumetto che sicuramente non deve mancare negli scaffali degli amanti delle belle storie, disegnate in modo magistrale, che vi permetterà di volare con le immagini dove la vostra fantasia, se non allenata, non sarebbe in grado di portarvi.

Sandra Pauletto