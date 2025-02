Hirax – Raging Violence – Come l’attacco aereo di una guerra lampo.

Hirax – Raging Violence

Anno: 1985

Paese di provenienza: USA

Genere: thrash metal

Membri: Katon W. De Pena – voce; Scott Owen – chitarra; Gary Monardo – basso; John Tabares – batteria

Casa discografica: Metal Blade Records

1. Demons – Evil Forces

2. Blitzkrieg Air Attack

3. Guardian Protector

4. Bombs Of Death

5. Defeat Of Amalek

6. Raging Violence

7. Call Of The Gods

8. Warlords Command

9. Suicide

10. Executed

11. The Gauntlet

12. Destruction And Terror

13. Destroy

14. Bloodbath

Nati come L. A. Kaos prima e K. G. B. dopo, diventano Hirax quando il leader Katon W. De Pena legge il termine su un poster nel bagno di Brian Keith, il batterista che verrà sostituito per Raging Violence da John Tabares. Californiani, i giovani Hirax si lanciano in un thrash metal dalle forti tinte heavy/ speed, guidato dalla notevole estensione vocale di Katon W. De Pena, frontman inossidabile, ancora oggi stimatissimo nell’ambiente legato al metal oltranzista. Enigmatica la copertina di Raging Violence raffigura quello che potrebbe ricordare l’Humpty Dumpty, celebre icona di Attraverso Lo Specchio E Quel Che Alice Vi Trovò di Lewis Carroll.

I pezzi sono tutti piuttosto brevi (la scaletta include ben quattordici tracce), ma a differenza ad esempio dei recentemente recensiti S. O. D., il thrash degli Hirax è ben diverso. I contenuti sono molto lontani dall’irriverenza del gruppo newyorkese, inoltre l’impatto sonoro è molto meno roccioso ma più affilato e l’elemento hardcore viene meno in favore di un approccio più tradizionalmente metal. A partire dall’antemica Demons – Evil Forces, passando per Blitzkrieg Air Attack, Guardian Protector, Call Of The Gods, Suicide, Executed, la violenta The Gauntlet e Destruction And Terror, Raging Violence è ricco di momenti esaltanti che sanno coniugare passato e presente del metal. Un debutto che mette in luce del potenziale per il momento parzialmente espresso. Nonostante la perizia tecnica qui gli Hirax si tengono forse troppo in superficie da un punto di vista compositivo e se bisogna trovare un neo a Raging Violence è la scarsa variazione sul tema. Le linee vocali di De Pena, ben eseguite, gareggiano con riff affilati e un tappeto ritmico efficace, ma a tratti in maniera un po’ monotona. C’è spazio per alzare l’asticella.

Voto: 7

Marco Zanini