Hirax – Hate, Fear And Power – Odio, paura e potere.

Hirax – Hate, Fear And Power

Anno: 1986

Paese di provenienza: USA

Genere: thrash metal

Membri: Katon W. De Pena – voce; Scott Owen – chitarra; Gary Monardo – basso; Eric Brecht – batteria

Casa discografica: Metal Blade Records

1. Hate, Fear And Power

2. Blind Faith

3. Unholy Sacrifice

4. Lightning Thunder

5. The Last War

6. The Plague

7. Imprisoned By Ignorance

8. Criminal Punishment

Soltanto un anno dopo Raging Violence gli Hirax danno alla luce un secondo album, Hate, Fear And Power. Formazione intatta eccezion fatta per il posto alla batteria, per il quale viene reclutato l’ex Death e D. R. I. Eric Brecht. La prima novità che salta subito all’occhio è la lunghezza della scaletta, decisamente più corta rispetto all’esordio (otto tracce contro quattordici).

Hate, Fear And Power si apre con il convulso riff di chitarra della traccia che titola il disco, un incipit di appena trenta secondi che ci fa’ addentrare nel cuore pulsante dell’album con Blind Faith. Una cavalcata che parla lo stesso linguaggio thrash dei contemporanei Nuclear Assault. Poche se vogliamo le novità rispetto a Raging Violence: il thrash degli Hirax è secco, essenziale, rapido e senza fronzoli. Anche qui le tracce si mantengono su durate molto contenute (mai sui tre minuti), e per forza di cose lo sviluppo delle trame viene trascurato a favore di un’attitudine diretta e scarna. Alla base dell’Hirax pensiero prende forma questo marchio di fabbrica che vede la voce riconoscibilissima di Katon W. De Pena, volta a mantenere vivo lo spettro dell’heavy metal, associarsi all’immediatezza tipica dell’hardcore punk. Una commistione che funziona e crea un immaginario fatto di caos e figure demoniache, in bilico tra Slayer e D. R. I.

I momenti da ricordare non mancano come il mosh sfrenato di The Last War o le sfuriate di Unholy Sacrifice. Complessivamente Hate, Fear And Power non è un disco che fa’ gridare al miracolo, soprattutto all’interno di un calderone di gruppi che hanno saputo sfornare dei veri e propri capolavori. L’atteso salto di qualità da Raging Violence non c’è stato, tuttavia se si vuole ascoltare un thrash metal schietto, efficace e con un timbro vocale unico nel suo genere, gli Hirax sono il gruppo giusto. La band californiana diraderà le uscite addirittura fino all’inizio del 2000, quando salterà sul carrozzone del revival thrash che li vedrà produttivi anche al termine di questa ennesima ondata, perché per certa gente il metal non è solo musica ma anche uno stile di vita.

Voto: 7

Marco Zanini