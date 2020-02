Hated Gli occhi del demone (Angelica Elisa Moranelli) Ed. Homo Scrivens

Angelica Elisa Moranelli con il suo nuovo romanzo fantasy, Hated gli occhi del demone (edito da Homo scrivens), ci prende per mano e ci accompagna attraverso un mondo molto diverso da quello che conosciamo. Nel mondo di Hated la Natura ha preso il sopravvento dopo che guerre e cambiamenti climatici lo hanno devastato. Quasi ogni traccia del passaggio dell’uomo è stata seppellita da piante e foreste. Delle città, delle strade, dei cimiteri, delle case, dei luna park, delle chiese non restano che ruderi e macerie. Delle automobili non restano che inutili carcasse ferruginose. Ci troviamo in un mondo dove si continua ancora a combattere, ma la guerra non è quella che immaginiamo perché coinvolge uomini e demoni.

In questo scenario di devastazione e violenza, pregiudizio superstizione e fanatismo religioso hanno preso il sopravvento, ma una luce brilla, la luce dell’amore. La bella ragazza dai capelli rossi color del fuoco, Isy, ed un demone del vento, un Thulir, dagli occhi verdi smeraldo, Veil si amano. Un amore che a detta dell’autrice, è un atto di ribellione. Al centro di questo romanzo troviamo tanti spunti di riflessione sul mondo che ci circonda e la sua salvaguardia, sul rapporto tra le persone troppo spesso incrinato da sovrastrutture che impediscono la coesistenza ed il rispetto reciproco: fanatismi religiosi o il disprezzo del diverso. Al centro di tutto c’è però l’amore che sfida le convenzioni, e si batte per la sua stessa esistenza. Per farlo dovrà essere più forte dei dubbio delle paure e delle difficoltà. Non mancano trame oscure, trabocchetti, inganni, gelosie a far da contraltare ad atti di coraggio, generosità, solidarietà e onore. L’eterna lotta del bene contro il male deflagra in tutta la sua forza e fino all’ultima riga, dove nulla si potrà dare per scontato. Il risultato si paleserà agli occhi del lettore solo alla fine e non mancherà di sorprendere. Libro che merita l’attenzione del lettore che non potrà non farsi trascinare dentro alle fitte trame di una storia avvincente ed avventurosa dove l’amore, in tutta la sua forza, è il protagonista assoluto. Ben scritto, i personaggi vengono fatti muovere con maestria dall’autrice che gli costruisce intorno un mondo post apocalittico in cui i pericoli e le difficoltà non mancano. Non sarà difficile affezionarsi ai protagonisti e a seguirli in ogni loro peripezia. I personaggi di contorno non mancano di stupire e di farsi apprezzare entrando anch’essi nel cuore del lettore. Le domande a cui il loro cuori dovranno rispondere nel corso della storia sono le stesse che tormentano ognuno di noi, e che riguardano l’amore sarà quindi naturale che il lettore si immedesimi nei personaggi dai quali mangari aspetterà anche di ricevere delle risposte.

David Usilla