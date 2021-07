Recensione “Garibaldi VS Zombies” Graphic Novel di Andrea Guglielmino e Fabrizio De Fabritiis – Emme3 edizioni.

Garibaldi è un nome che conoscono tutti, anche coloro che con la scuola non andavano o non vanno troppo d’accordo.

Su Garibaldi si son fatti centinaia di documentari e film, milioni di libri, e migliaia di fumetti, ma l’opera creata da Andrea Guglielmino e Fabrizio De Fabritiis, che ho avuto il privilegio e il piacere di leggere in anteprima, visto che il volume sarà disponibile sul sito dell’editore appena tra agosto e settembre, non ha eguali.

Il titolo è indicativo dell’originalità e del contesto in cui “l’eroe dei due mondi” viene catapultato: “Garibaldi Vs Zombies”

Il volume completamente a colori ha un’impostazione “Marvelliana” come del resto ci si aspetta in un fumetto in cui si muovono dei supereroi, e Garibaldi qui lo è davvero, con la sua lama dà il via a più di qualche sequenza, godibilmente, splatter.

Geniali la struttura della graphic novel che si avvale di due voci fuori campo da potersi intendere come spettatori /lettori, o, visto i colori scelti per i baloons delle loro voci (una bianca, una nera) potrebbero, forse, rappresentare il binomio angelo /diavoletto che spesso si vede soprattutto nei cartoni animati ai lati della testa del protagonista, ma questa è solo una mia ipotesi.

Sicuramente il loro intervento è esilarante e dà al tutto una buona dose di ironia, di quell’ironia geniale, che canzona il fumetto stesso e in qualche modo i suoi produttori, cosa rara, se non unica!

La storia decisamente accattivante, per quanto fantasy/horror, riporta nella sua struttura avvenimenti reali della vita di Garibaldi e della sua damigella Anita, diventando, con tutti i limiti del caso, a suo modo, anche un fumetto didattico.

Ovviamente, in “Garibaldi Vs Zombies” non troviamo solo ” l’eroe dei due mondi” ma anche l’amico Bixio, pronto a sua volta a lottare contro una banda di non morti.

Ogni tavola disegnata è un capolavoro, fortunatamente inserito in un volume 17 x 23 cm, in tutto introdotto dalla copertina di Alberto Dal Lago e dalla prefazione di Andrea Cavaletto.

Il volume comprende, oltre alla storia, delle pagine con illustrazioni esclusive firmate Sudario Brando.

“Garibaldi Vs zombies” è il risultato di un progetto di crowdfunding attualmente terminato.

Il lavoro di Guglielmino e De Fabritiis riempie gli occhi e non delude, anzi il più grande rammarico è tutto nel numero delle pagine che sono, purtroppo, solo poco meno di 70.

La sola speranza è che questo sia solo il primo di una lunga serie di volumi, che il tutto trattandosi di Garibaldi si concluda dopo il volume 1000!

Sandra Pauletto

Il volume è acquistabile presso Emme3 edizioni : [email protected]