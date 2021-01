RECENSIONE: “STUDIO SUI QUARTALI, SUGLI INTERVALLI DI TERZA MINORE E SUI CROMATISMI” – FRANCESCO MINIACI – .

Il volume è uno studio sulla combinazione armonica per quarte o quartali tipica del jazz. Il libro che conta sessanta pagine offre nella prima metà del libro svariati esercizi in cui le quarte si sviluppano in arpeggi cromatici per quarte ascendenti e discendenti.

Gli esercizi (attorno ai quali è possibile costruire un’infinità di variazioni) sono nove.

La seconda metà del libro si occupa (come anticipato dal titolo) dell’intervallo di III° minore per il quale l’autore, Francesco Miniaci, offre dodici esercizi.

Nella terza e ultima parte del libro si affrontano invece l’intervallo di seconda e terza minore per lo studio del quale seguono altri dodici esercizi. Ogni blocco di esercizi è introdotto da alcune righe di suggerimento per lo studio.

Il volume edito da Dialoghi Editore nella collana “contaminazioni”, costa euro 9,90.

Testo importante a livello didattico che offre su un’argomentazione classica, lo studio sui quartali, sugli intervalli di terza minore e sui cromatismi, un’ondata di novità andando ad aggiungersi a testi ben più datati sull’argomento.

Francesco Miniaci è nato a Catanzaro nel 1983. Diplomato in pianoforte presso il conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia (VV).

Nel 2008 e nel 2020 si laurea con il massimo dei voti e menzione d’onore in pianoforte jazz al conservatorio di musica “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Torinese (CZ).

Sandra Pauletto