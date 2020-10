Che cos’è la barcolana ?

è una gara una regata,

dove mille e più velieri

Correranno all’impazzata.

Barche grandi o piccoline

se ne vanno in mare aperto

sulle onde cristalline

Che spettacolo ci è offerto!

Noi guardiam le bianche vele

Lungo il mare barcolano

Chi fa foto chi fa il tifo

Chi le guarda da lontano

È una festa per Trieste

E per tutti i cittadini

L importanza che riveste

Per adulti e per bambini

La domenica di ottobre

La regata prende il via

Sarà un giorno di gran festa

Con gli amici in allegria