Eabs (meets Jaubi) – In Search Of A Better Tomorrow – World jazz

Eabs (meets Jaubi) – In Search Of A Better Tomorrow

Anno: 2023

Paese di provenienza: Polonia

Genere: jazz

Membri: Marek “Latarnik” Pędziwiatr – piano, chitarra, synth; Marcin Rak – batteria; Pawel “Wuja HZG” Stachowiak – basso, synth; Olaf Wegier – sax e clarinetto; Jakub Kurek – tromba; Jaubi

Casa discografica: Astigmatic Records

1. Yesterday

2. Judgement Day

3. Whispers

4. Strange Love

5. People In Between

6. Raise Your Hearts, Drop Your Guns

7. Tomorrow

8. Madhuvanti

9. Moon

10. Sun

Chi non conosce gli Eabs dovrebbe rimediare assolutamente subito. E con questa mi voglio proprio rovinare. Ma d’altronde, quando ci si trova di fronte a dei musicisti che, non solo sanno suonare, ma sanno anche trasmettere qualcosa di profondo, cos’altro bisogna fare se non dargli tutto ciò che meritano?

Il nome del gruppo sta per Electro-Acoustic Beat Sessions, progetto nato intorno al 2012 con la volontà di portare sui palchi un incontro tra jazz e rapper locali (Puzzle Mixtape,live del 2016, ne è un fulgido ed emozionante esempio). Da lì un’evoluzione continua che ha visto gli Eabs riuscire a mantenere il jazz una musica ancora attuale, potente, coraggiosa e bellissima.

Diversi dischi si sono susseguiti, tra cui il fantastico Discipline Of Sun Ra del 2020 o 2061 dell’anno scorso. In Search Of A Better Tomorrow vede la prima collaborazione del super gruppo con il quartetto pachistano Jaubi e la connessione che ne scaturisce è un equilibrio mirabile fatto di suoni ipnotici e ondeggianti world music e affondi jazz malinconici e struggenti. In alcuni pezzi una matrice prevale sull’altra, in taluni casi invece il connubio è perfetto e si assiste ad una sintonia spettacolare. Il pianeta è vastissimo, le distanze geografiche abissali, ma musiche e culture diverse possono camminare all’unisono.

Voto: 10

Marco Zanini