Dead In A Club – Sound Of Sex – Pazze notti al parco di Rogoredo.

Dead In A Club – Sound Of Sex

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: post punk

Casa discografica: autoprodotto

1. Sound Of Sex

2. Drops On The Floor

3. Freaky Night

4. Rogoredo Park

5. YY/NN

6. Full Moon

7. A Cat In A Hole

8. It’s Ranning A Lot

Era di band dalla grande esperienza che parlavo ultimamente, recensendo l’ultima fatica dei Red Sun. Neanche il tempo di riprendermi ed ecco spuntare fuori Sound Of Sex, lavoro fresco fresco di sfornata dei piacentini Dead In A Club, altro gruppo composto da musicisti impegnati da tempo e con più progetti.

Dal 2016 i Dead In A Club rappresentano in assoluto un punto di riferimento musicale a Piacenza e nello specifico anche per il genere da loro interpretato che, dal debutto omonimo ha saputo acquisire una nuova e personale interpretazione. Il tutto prende forma in mezzo a strati di ghiaccio secco, di consueto disperso a profusione dai nostri durante i live. Tra il fumo e l’oscurità il post punk si rimesta con il surf e il garage al fine di ottenere una melassa fluida ma ruvida, oscura ma anche luminosa nel suo incedere ipnotico quasi etereo. Il tappeto ritmico robotico contribuisce a creare un’atmosfera straniante, unito alla coesione tenebrosa di tutti gli altri componenti. Insomma quello che fanno i Dead In A Club è tanta roba, da un punto di vista tecnico ma anche e soprattutto da quello viscerale.

deadinaclub.bandcamp.com/album/sound-of-sex

Unica differenza contenuta in Sound Of Sex rispetto a Dead In A Club è la mancanza dei synth, che a dire il vero donavano ancora più completezza e fascino al tutto; ciònonostante vale ancora la pena seguire le evoluzioni dei Dead In A Club e Sound Of Sex lo certifica alla grande. Da Drops On The Floor, passando per Freaky Night, fino alla lisergica A Cat In A Hole si partecipa ad un percorso trascinante, ammaliante, che spinge ad una danza mai troppo convulsa, ma piuttosto abbandonata al flusso apparentemente inconsistente della notte.

Voto: 9

Marco Zanini