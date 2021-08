Dark Angel – Darkness Descends – La morte è certa, la vita no.

Dark Angel – Darkness Descends

Anno: 1986

Paese di provenienza: USA

Genere: thrashdeath

Membri: Don Doty – voce; Eric Meyer – chitarra; Jim Durkin – chitarra; Rob Yahn – basso; Gene Hoglan – batteria

Casa discografica: Combat Records

1. Darkness Descends

2. The Burning Of Sodom

3. Hunger Of The Undead

4. Merciless Death

5. Death Is Certain (Life Is Not)

6. Black Prophecies

7. Perish In Flames

Sarebbe inutile focalizzarsi sul nichilismo puro esposto nei testi di Darkness Descends, attitudine che investì anche band lontane dall’America come i tedeschi Sodom e che venne poi portata avanti da un’intera setta di musicisti di sovente presentatisi con maschere antigas e borchie come se non ci fosse un domani. I Dark Angel sono stati pionieri anche in questo e la scaletta di Darkness Descends urla questo pessimismo post apocalittico in ogni dove. Secondo me per capire la grandezza di questo capolavoro del thrashdeath (uno dei primissimi nel suo genere) è sufficiente farsi travolgere dalla sua veemenza e dalla sua cattiveria. Qualsiasi orpello heavy metal di We Have Arrived è stato spazzato via da un incedere morboso ed inarrestabile. I numi tutelari rimangono gli Slayer, ma c’è dell’altro. Senza nulla togliere infatti al fenomenale Dave Lombardo, i Dark Angel nel 1986 godono della presenza dietro le pelli di un autentico treno umano, il gigantesco Gene Hoglan, che aiuterà a scrivere appunto anche la storia del death metal di lì a poco. La sezione ritmica di Darkness Descends, fin dalla sua traccia d’apertura, è un incessante tappeto di tupa tupa dal quale non si percepisce segno di cedimento; questo, unito ad un lavoro di chitarra semplicemente disumano, imbastisce la perfetta colonna sonora dell’apocalisse. Don Doty fa’ ciò che è sufficiente per ritenere un cantante thrash metal in stato di grazia: il suo timbro, graffiato e conciso, è molto vicino a quello di Petrozza dei Kreator, e scandisce testi ricchi e articolati senza tralasciare un’enfasi sempre azzeccata (vedasi le leggere variazioni della linea vocale di Hunger Of The Undead, sinistre e indimenticabili). Non c’è niente da fare, il trittico di apertura di questo album mostruoso è da tramandare ai posteri, non solo per la voce malefica del frontman ma anche per una crescita strumentale che fa’ sembrare We Have Arrived un disco per ragazzini. Pur non essendoci brani troppo complicati infatti si nota una maggiore perizia tecnica e una precisione non indifferente.

I passi in avanti fatti dai Dark Angel si fanno sentire anche sulla nuova versione di Merciless Death che, nonostante renda mille volte meglio rispetto all’originale, risulta comunque fin troppo lineare e pulita rispetto al nuovo materiale. Death Is Certain (Life Is Not) potrebbe costituire un ideale ponte tra We Have Arrived e Darkness Descends per via dell’improvvisa comparsa di un uso della melodia spiccato ma sempre sporco e beffardo. Black Prophecies è una vera e propria epopea di quasi nove minuti impestata di riff grattati e mid tempo da head banging continuo, in cui il gruppo da’ tutto per architettare qualcosa di diverso dal canovaccio di tupa tupa spediti a mille all’ora in orbita e il risultato non perde un’oncia di cattiveria e aggressività. A chiudere quest’orgia di distruzione un pezzo furioso come Perish In Flames non può essere altro che l’ideale. Darkness Descends è un’opera monumentale che, dopo Slayer e Kreator apre veramente le porte al death metal.

P. S.: scelta curiosa che ancora non mi so spiegare quella di far finire diverse tracce con degli sfumati molto bruschi che ne ammazzano un po’ la tensione.

Voto: 10

Zanini Marco