Cocks – Superliquidator – Nati negli anni ’90.

Cocks – Superliquidator

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: punk rock/ rock alternativo

Casa discografica: Flamingo Records

1. Superliquidator

2. Born In The 90s

3. Wild Boars

4. Tales From The Sea

5. Nothing Happened

6. Embrace

7. Strikeout

8. Our Worst Enemy

9. Teenage Dirtbag

Si può parlare di punk rock d’autore? Forse è un azzardo, eppure mi sembra la definizione più valida per descrivere Superliquidator, il nuovo album dei genovesi Cocks. Con un inizio così poi, suggerito dalla traccia che titola il disco destinata ad intro, a scemare nell’ottima Born In The 90s, non ci si poteva che aspettare quantomeno un disco non come tutti gli altri nel suo genere. Vera intuizione che permette ai Cocks di fare un buon salto di qualità è quella di innervare il loro punk rock con un approccio nostalgico e caldo, che si avvicina sempre di più al rock alternativo, non inseguendo ostinatamente certi clichè immaginifici e musicali tipici del punk rock. Un ottimo esempio è la suggestiva accoppiata Nothing Happened e Embrace; un momento di Superliquidator in cui il pathos è realmente tangibile e spontaneo.

Parte conclusiva di Superliquidator più tellurica ma sempre condotta su binari solidi con Strikeout e Our Worst Enemy, entrambi bei pezzi. Teenage Dirtbag conclude l’opera forse con un po’ troppo zucchero ma con un buon piglio tra stacchi e ripartenze. Superliquidator comunque mette in evidenza la voglia di provare a rinnovare un genere troppe volte in deficit di personalità.

Voto: 7

Marco Zanini