Intervista a Claudia Desogus – “Gli ultimi ebrei” (Catartica)

Abbiamo da poco recensito “Gli ultimi ebrei” (Catartica) di Claudia Desogus e abbiamo ora la possibilità di approfondire con lei i temi relativi al suo ultimo libro e per farci raccontare qualcosa di lei e dei suoi futuri progetti.

Buongiorno Claudia, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te non è un problema:

È la prima volta che ti recensiamo e che quindi abbiamo il piacere di intervistarti. Ci piace prima di tutto conoscere meglio l’autrice che andiamo a scoprire di cui impariamo ad apprezzare le opere. Assieme all’artista ci piace conoscere la donna. Ci puoi raccontare qualcosa di te?

Ciao David, grazie per questa bella occasione.

Mi chiamo Claudia, sono originaria di Cagliari, ma ho passato gran parte della mia vita all’estero. Ho vissuto prima in Olanda, poi in Belgio e attualmente vivo a Malta dove lavoro come editor all’Agenzia europea per l’asilo.

Ho da sempre la passione della scrittura e ho pubblicato il mio primo libro nel 2018.

“Gli ultimi ebrei” è un romanzo molto particolare e che potremmo definire come un “fantasy storico”. Come è nata l’idea di scrivere questo romanzo?

Ogni volta che torno in Sardegna (sono molto legata alla mia terra di origine) giro un po’ e vado a caccia di leggende. L’idea del libro è nata durante una visita ad Alghero avvenuta diversi anni fa e inizialmente doveva essere una fiaba ispirata alla leggenda del tesoro degli ebrei. Si è poi sviluppata autonomamente in un romanzo.

Quando si scrive un romanzo che ha delle aderenze con eventi storici reali è normale dover affrontare un lavoro di preparazione e ricerca abbastanza importante. Tu quanto tempo hai dedicato a questa attività? Cosa ti ha lasciato in termini umani e di conoscenza questa ricerca?

L’attività di ricerca storica è una cosa che adoro. La ricerca è durata più di un anno. Ho letto diversi libri e documenti d’archivio. Diciamo che non è ancora finita, io continuo a leggere e a informarmi sulla storia della Sardegna e sulla storia in generale perché mi interessa tantissimo. Mi ha lasciato tanto e spero che mi darà e ci darà ancora tanto, visto che la storia è parte di noi.

Ogni volta che mi approccio ad un romanzo storico mi trovo a riflettere su quanto anche un romanzo, se scritto con accuratezza ed attenzione, possa essere un ottimo veicolo per tramandare alle generazioni future dei pezzi di Storia, quella Storia con la S maiuscola. Tu cosa ne pensi?

Sì, penso anch’io che il romanzo storico sia un modo molto piacevole di imparare la storia per le nuove generazioni. In particolare, a me interessa la storia delle persone ed è infatti per questo che mi sono avvicinata alle vicende di questa famiglia e attraverso le vicende dei singoli è possibile imparare che cosa è successo a livello della grande Storia, come in questo caso.

Questo romanzo è ambientato in Sardegna, ad Alghero. Credo che quest’isola sia ancora troppo poco raccontata dalla letteratura e credo che invece sia ricca di spunti per tutti i generi letterari. Sei d’accordo?

Non sono d’accordo, sono d’accordissimo. Nel mio libro precedente, Il viaggio incantato, mi sono ispirata alle leggende del folclore sardo per raccontare delle fiabe e ho scoperto che esiste un patrimonio incredibile da questo punto di vista. Come diceva Grazia Deledda in Sardegna ogni collina, ogni fonte, ogni albero ha la sua leggenda. La Sardegna è una terra di storie. È un terreno estremamente fertile ed è vero che è ancora relativamente poco conosciuto e poco raccontato quindi c’è moltissimo materiale.

Quando si racconta di ebrei, e non solo naturalmente, è facile venir fraintesi e magari veder non capite, più o meno involontariamente, le intenzioni con cui determinate situazioni sono state descritte. E un po’ il male del “politicamente corretto” che oggi sta un po’ inquinando il dibattito pubblico su troppi argomenti. A te è successo di aver visto fraintesi pezzi del libro? Cosa pensi di questo politicamente corretto sempre più soffocante?

Sì, purtroppo mi è successo. C’è stata una giornalista ebrea che aveva associato uno degli episodi del libro allo stereotipo dell’ebreo assetato di sangue, mentre, come le ho poi spiegato, quell’episodio era ripreso da una fiaba di Oscar Wilde e non c’entrava assolutamente nulla con quello che ci aveva visto lei. Il politicamente corretto nasce da una buona intenzione che è quella del rispetto della sensibilità di ognuno. Il problema è che spesso è estremizzato e degenera nella deformazione della realtà. È necessario mantenere un equilibrio tra il rispetto e l’obiettività nel raccontare le cose. Purtroppo non possiamo sempre edulcorare la realtà.

Una prerogativa di ogni buon scrittore in genere è quella di essere prima un avido lettore. Tu cosa ami leggere? Ci sono autori che ami di più e ai quali magari ti ispiri? C’è un libro in particolare che ti piacerebbe consigliare a dei giovani lettori?

Beh, qui potrei parlare per ore. Io amo in particolare i classici e ho una preferenza per la letteratura inglese. In questo libro ci sono molti richiami a Oscar Wilde, a Edward Morgan Forster, a Sir Walter Scott.

Mi piacciono anche molti autori contemporanei ma sono troppi per elencarli tutti. Per quanto riguarda i giovani lettori alla loro età avevo amato molto la Storia infinita di Michael Ende e per i più piccoli forse consiglierei Gianni Rodari.

Che rapporto ha Claudia Desogus con la Sardegna?

Per me la Sardegna ha smesso da tempo di essere un luogo reale. Non vedo la Sardegna come un posto normale, la vedo come un simbolo, il simbolo della giovinezza, della bellezza e della spensieratezza.

Ho un rapporto molto particolare con la mia isola.

Per il prossimo futuro hai già in ballo nuovi progetti letterari?

Il mese prossimo uscirà a Roma un’antologia intitolata “Rosso come” sul tema del colore rosso, alla quale ho partecipato con un racconto ovviamente ispirato alla Sardegna (risata).

Per il futuro ho moltissime idee, ma per il futuro prossimo direi di no, forse per il futuro remoto…

Trovo molto difficile conciliare il lavoro con la scrittura, quindi sicuramente ci vorrà un po’ di tempo, ma sono sicura che ne varrà la pena!

Grazie mille a Claudia Desogus per essere stata nostra graditissima ospite e speriamo di ritrovarla presto qui per presentarci qualche sua nuova opera

David Usilla