Bulldozer – The Final Separation – La morte degli dèi.

Bulldozer – The Final Separation

Anno: 1986

Paese di provenienza: Italia

Genere: thrash metal/ speed metal

Membri: Andy Panigada – chitarra; AC Wild – basso e voce; Don Andras – batteria

Casa discografica: Roadrunner Records

1. Final Separation

2. Ride Hard – Die Fast

3. The Cave

4. Sex Symbols’s Bullshit

5. “Don” Andras

6. Never Relax!

7. Don’t Trust The “Saint”

8. The Death Of Gods

Il seguito di The Day Of Wrath vede i Bulldozer raccogliere i frutti del lavoro compiuto (riescono ad aprire perfino ai loro beniamini Venom). The Final Separation mantiene coerente il discorso intrapreso con il debutto, regalando al pubblico una versione migliorata del Bulldozer pensiero. The Final Separation infatti, anche se non è considerato in assoluto il miglior disco dei Bulldozer, a mio parere contiene numerose chicche che danno una misura definitiva di cosa potesse esprimere il terzetto milanese. A partire dalla lugubre Final Separation, traccia sporca ma perfetta per rappresentarne l’atmosfera, salta subito all’orecchio il progresso tecnico, udibile anche nel non indifferente lavoro alla batteria di Don Andras; a Panigada resta il compito, altamente eseguito, di stupire l’ascoltatore con la sua bravura e la sua fantasia.

Con apparente facilità (perché in realtà di facile quando si fa’ musica non c’è niente) i Bulldozer iniziano a sciorinare perle lungo la scaletta di The Final Separation: dalla motörheadiana Ride Hard – Die Fast, passando per la magnetica The Cave, l’incontenibile Sex Symbols’s Bullshit (brano che mette in evidenza una presa di posizione politica interessante ed inaspettata), fino alla geniale “Don” Andras, divagazione atipica pseudo strumentale tutta retta dal genio compositivo nascosto del batterista, alle prese con un incrocio fra thrash metal e folk meridionale delirante. Sicura presa da parte di Never Relax! e Don’t Trust The “Saint”, entrambi senza fronzoli ed efficaci, ma sicuramente grande merito va alla finale The Death Of Gods, scura e catartica; dieci minuti di viaggio verso gli inferi.

Quasi profeticamente The Final Separation rappresenta una linea di demarcazione tra i vecchi Bulldozer e la loro seconda incarnazione (la terza arriverà negli anni 2000). Nel giro di un anno infatti i meneghini abbandoneranno la Roadrunner Records, incolpata di non aver promosso a sufficienza il gruppo, dovranno separarsi da Don Andras per problemi di salute e riaccoglieranno Rob “Klister” Cabrini. Scaturiranno i loro due album più celebri, IX e Neurodeliri, fase in cui produzione e tecnica raggiungeranno certamente un altro livello. Per sentire qualcosa di incredibilmente spontaneo e memorabile però, a mio parere ci si dovrebbe fermare a The Final Separation.

Voto: 10

Marco Zanini