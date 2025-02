Bulldozer – The Day Of Wrath – Un funerale senza fine.

Bulldozer – The Day Of Wrath

Anno: 1985

Paese di provenienza: Italia

Genere: thrash/ speed metal

Membri: Andy Panigada – chitarra; AC Wild – basso e voce; Don Andras – batteria

Casa discografica: Roadrunner Records

1. The Exorcism

2. Cut – Throat

3. Insurrection Of The Living Damned

4. Fallen Angel

5. The Great Deceiver

6. Mad Man

7. Whisky Time

8. Welcome Death

9. Endless Funeral

Nel 1980 il bassista Dario Carria, il chitarrista Andy Panigada e il batterista Erminio Galli suonano cover di Iron Maiden e Judas Priest. Dopo una demo, mai pubblicata, il progetto viene sospeso a causa della leva militare obbligatoria; poi nel 1983 la svolta. Panigada conosce AC Wild (Alberto Contini) che, insieme a Galli e Carria, diventa il cantante del nuovo gruppo, i Bulldozer. Il 45 giri Fallen Angel mostra bene i tratti della band milanese, ormai orientata su un thrash/ speed metal alla Slayer, Venom e Motörhead. L’operato dei Bulldozer non passa inosservato, tanto che firmano per l’etichetta olandese Roadrunner, diventando il primo gruppo metal italiano messo sotto contratto all’estero.

Il 1985 è un anno cruciale per i Bulldozer: Carria e Galli abbandonano ed entra in formazione alla batteria, prima Rob “Klister” Cabrini e Don Andras poi; mentre AC Wild si dedica sia alla voce che al basso. Con questo assetto i nostri pubblicano l’esordio su lunga distanza, The Day Of Wrath, prodotto per altro da Algy Ward che aveva già lavorato con The Damned e Tank. L’immaginario dei Bulldozer è una fusione ideale di ciò che Venom, Slayer e Possessed stavano satanicamente facendo con, giustamente, quello che il cinema italiano di serie b aveva proposto attraverso i suoi maggiori esponenti (Fulci, Lenzi, Bava). Satanismo, grand guignol, violenza, misticismo, morti viventi, il mondo dei Bulldozer è un grosso set cinematografico da scantinato sostenuto a ritmo di tupa tupa e riff taglienti. Musicalmente ci troviamo di fronte ad un thrash/ speed già egregiamente suonato e per il momento mal prodotto (anche se in più di uno potrà dire che questa registrazione marcia ha il suo fascino e io sono uno di questi). Per tastare il polso dell’abilità del power trio milanese basterebbe l’infuriata Cut – Throat, un seminale quanto diabolico esercizio malefico. Insurrection Of The Living Damned è un aperto confronto con trame più complesse in cui emergono bei riff avvolti continuamente da un’atmosfera nebbiosa, che sa infondere alla base thrash anche un po’ di personalità.

Fallen Angel spinge sul pedale del rock’n roll in un’evidente dichiarazione d’amore per i Motörhead (un altro gruppo italiano si infatuerà di queste sonorità qualche anno dopo, i romani Fingernails). Ad esaltare la chitarra incontrollabile di Panigada e il ritmo incalzante di Don Andras, Mad Man e Whisky Time sono due perfetti esempi dell’attitudine thrash dei Bulldozer. Chiusura di scaletta per due dei brani più affascinanti del lotto, Welcome Death ed Endless Funeral; la prima decisamente sinistra ed atmosferica, la seconda strumentale condotta magistralmente dalla chitarra di Panigada, straniante e sognante al tempo stesso, in una struttura anarchica ed imprevedibile.

Pur essendo un debutto, pur avendo rimediato una formazione in poco tempo, pur con una produzione scarna, i Bulldozer rilasciano un disco di buona personalità, a scanso delle palesi influenze estere. Un’opera che li lancia nel circuito underground e li vedrà diventare una compagine di tutto rispetto.

Voto: 8

Marco Zanini