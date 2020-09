BOOKOLICA 3-6 SETTEMBRE 2020 Tempio Pausania, Sardegna

Il festival dei lettori creativi fa il suo ritorno in Sardegna per la terza edizione

Quattro giorni di incontri dedicati alla letteratura con personaggi della cultura di rilievo nazionale e internazionale e un programma ricco di attività

Bookolica, il festival dei lettori creativi ritorna anche quest’anno in Sardegna, nella cornice di Tempio Pausania, con ricco calendario di letture, performance, musica, proiezioni e laboratori per rileggere sotto nuova luce le più recenti proposte editoriali. Dal 3 al 6 settembre 2020 il Festival, alla sua terza edizione, torna ad essere l’occasione per un fertile confronto tra saperi e uno spazio in cui affrontare, attraverso il medium della letteratura, temi che riguardano l’attualità. Il ricco calendario di appuntamenti si svolgerà presso Piazza Faber seguendo tutte le misure e direttive di sicurezza in materia COVID. “Riteniamo un dovere e diritto, sia per noi come organizzatori che per il pubblico e i sostenitori del festival, portare avanti questo progetto seppur in un momento delicato come questo. Vogliamo esserci per creare un immaginario di possibilità, raccontare storie, incontrarci, leggere e rileggere” – Associazione Bottega No-Made. Bookolica conferma così l’impegno verso il pubblico e per la prima volta trasmetterà gli eventi anche in diretta streaming per tutti coloro i quali non potranno essere presenti.

Bookolica per il 2020 mette al centro il ruolo della lettura come elemento essenziale nel percorso di crescita culturale delle persone e fondamentale per rafforzare l’idea del libro come bene comune. Il festival fa dialogare i diversi linguaggi dell’arte, della letteratura e della cultura con la tradizione, il contesto ambientale e l’innovazione, creando un ambiente interattivo di condivisione, confronto e dibattito.

Dopo il successo delle scorse edizioni, Bookolica dedicherà una parte del programma ai più piccini con Bookolica Kids, uno spazio privilegiato che sarà occasione di formazione e crescita per bambini e ragazzi.

Fin dalla prima edizione Bookolica ha sempre posto la sua attenzione sulle nuove generazioni affinché anche i più piccoli si riconoscessero nel festival. Bookolica Kids, realizzato con il sostegno della Fondazione Banco di Sardegna, accoglierà un nuovo giovane pubblico, stimolando le pratiche di apprendimento attraverso le immagini e le parole

Proprio a conferma di questo impegno verso i più piccoli quest’anno Bookolica è entrata a far parte della rete del programma nazionale Nati per Leggere NPL che promuove la pratica della lettura in famiglia a partire dai 0 fino ai 6 anni. Tutte le iniziative di sensibilizzazione realizzate da Bookolica nei confronti dei genitori sull’importanza della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita, si svolgono in collaborazione con la rete NPL e i suoi volontari.

L’amore per il territorio sardo e la passione per il proprio lavoro che contraddistinguono l’Associazione Bottega No Made, ideatrice e promotrice di Bookolica, si traducono in una serie di iniziative che arricchiscono il territorio isolano durante tutto l’anno. Da sei anni Bottega No-Made organizza PROPS – Festival dei gesti dei sentieri e delle favole, in programma per il 2020 tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre a Tempio Pausania. Una manifestazione di spettacoli teatrali, incursioni di micro-teatro, workshop e laboratori di teatro, scenografia e tecniche delle luci e del suono. Tra gli spettacoli che si svolgeranno durante il festival andrà in scena “Macbettu” di Alessandro Serra, uno dei più celebrati spettacoli teatrali degli ultimi anni che torna in via eccezionale per Props 2020.

Bookolica è organizzato dall’Associazione Culturale Bottega No-Made, con il sostegno di Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Banco di Sardegna, Comune di Tempio Pausania, Fondazione Sardegna Film Commission. Media partner: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, Tiscali e Profilcultura.

BOOKOLICA: GLI HIGHLIGHTS DELLA TERZA EDIZIONE

Da giovedì 3 a domenica 6 settembre il festival proporrà un calendario ricco di eventi e appuntamenti tra cui novità editoriali, presentazioni di libri, incontri con gli autori, letture di poesie, proiezioni di film, laboratori e concerti musicali.

La prima giornata verrà aperta dalla performance poetica di Domenico Brancale e proseguirà all’insegna della musica d’autore con un’immersione totale nell’universo del cantautore siciliano Franco Battiato. A raccontarlo saranno numerosi ospiti:

–Fabio Cinti, musicista, cantautore e autore, tra le cui collaborazioni spiccano i nomi di Morgan, Paolo Benvegnù e Franco Battiato;

-Fabio Zuffanti, musicista e scrittore, presenterà i libri “Franco Battiato. Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019” (Arcana 2020) e “Battiato. La voce del padrone. 1945-1982. Nascita, ascesa e consacrazione del fenomeno” (Arcana 2018); Giuseppe Pulina, filosofo, docente, scrittore e direttore della rivista “Mneme Ammentos”, presenterà il suo libro “La cura. Anche tu sei un essere speciale” (Zona, 2010), in cui indaga il background filosofico e la fitta trama di suggestioni dell’opera del noto cantautore.

La seconda giornata sarà dedicata ai temi ambientali e all’attivismo: tra i molti interventi autorevoli figurano i nomi di

–Emanuele Bompan, giornalista ambientale, geografo e direttore della rivista “Materia Rinnovabile”, che parlerà in diretta streaming del suo libro “L’Atlante Geopolitico dell’Acqua” (Hoepli 2019). L’acqua è l’elemento naturale indispensabile per la vita sulla Terra: una risorsa preziosa da sempre oggetto di contese, conflitti e depauperamento. Bompan racconterà in chiave geopolitica la situazione dei Paesi in cui è maggiore la criticità legata ai sistemi idrici.

–Simona Savini, attivista del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, tratterà dell’acqua, della sua preservazione, del suo impatto sulle popolazioni più povere e della necessità di salvaguardare l’intero ecosistema.

Sempre legato all’ambiente sarà l’incontro con

–Cristian Secci della startup Alfred Italia che discuterà della conversione ambientale; il talk, pensato, progettato e realizzato dalle ragazze e dai ragazzi dello Staff del Bookolica Festival, toccherà la territorialità e uno degli aspetti del problema del collasso climatico, cioè la tecnologia e come essa può aiutarci per compiere piccoli progressi.

-Diego Gandolfo, autore di “I Signori delle città: la prima inchiesta completa sul potere e i segreti delle fondazioni bancarie”, proporrà una discussione sul giornalismo d’inchiesta

Il weekend sarà poi dedicato alle presentazioni di libri tout court con alcuni importanti nomi della letteratura nazionale e internazionale:

–Antonio Moresco, noto scrittore e saggista, presenterà i libri “Canto d’Arco” (Sem, 2019) e “Canto degli alberi” (Aboca, 2020).

–Ziga Koritnik fotografo in arrivo direttamente dalla Slovenia che presenterà il libro “Cloud Arrangers” (Pega 2019). Ziga è il più sensibile ritrattista della scena free jazz europea e ha fotografato durante la sua carriera mostri sacri dell’improvvisazione come Peter Brötzmann, Joe McPhee e Mats Gustafsson. Assieme a Jonny Costantino ripercorrerà le avventure e gli incontri indimenticabili del suo viaggio artistico mentre le sue immagini contrappunteranno, sullo schermo, i racconti di vita e di musica.

Anche il cinema avrà il suo spazio con un duplice affondo. Gli esplorati saranno Werner Herzog e Sterling Hayden, due figure decisamente “bigger than cinema”.

–Francesco Cattaneo, già traduttore di Herzog e autore di diversi saggi sul visionario filmmaker, nell’ambito della presentazione del numero monografico di “Estetica. Studi e ricerche” indagherà il cineasta, pensatore e tra i più importanti esponenti del nuovo cinema tedesco.

–Jonny Costantino, scrittore e cineasta, autore del libro “Un uomo con la guerra dentro” (Lamantica, 2020) racconterà la “vita disastrata ed epica” dell’attore Sterling Hayden, protagonista di Giungla d’asfalto di John Huston e Rapina a mano armata di Stanley Kubrick

Infine, Bookolica chiuderà l’ultima giornata con un evento d’eccezione alla presenza di Alessandro de Rosa co-autore con Ennio Morricone della sua autobiografia in conversazione “Ennio Morricone – Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita. Conversazioni con Alessandro De Rosa” (Mondadori, 2016). Questo libro è il risultato di anni di incontri fra Ennio Morricone e il giovane compositore Alessandro De Rosa. È un dialogo denso e profondo che parla di vita, di musica e dei modi meravigliosi e imprevedibili in cui vita e musica entrano in contatto e si influenzano a vicenda. Il lungo e ricco percorso artistico di Morricone verrà inoltre raccontato al pubblico attraverso la proiezione di un video reportage con interviste.

Tutti gli eventi di Bookolica 2020 saranno trasmessi in diretta streaming sui social network della manifestazione.

