Autobahns – First LP! – Garage punk puntato come una pistola!

Autobahns – First LP!

Anno: 2024

Paese di provenienza: Germania

Genere: punk/ garage punk

Casa discografica: autoprodotto

1. Oppressive Pressure

2. Prick

3. Off Your Mask

4. Telephone Freakos

5. Silver Trauma

6. Tellin’ Ya

7. Ciapa Male

8. Full Of Dogs

9. I Like Tomorrow

10. Pointed With A Gun

11. Loss Of The Rights

12. Macchis’ Kitchen

Irriverente, abrasivo, dissacrante. Ecco le tre parole giuste per definire Autobahns, progetto tedesco nato dalla mente di Giuliano Iannarella (forse non del tutto tedesco!) davvero poco tempo fa’; di fatto First LP! è il debutto assoluto.

D’altro canto i tre aggettivi da me usati sono perfetti per tutta l’ondata garage punk che ha sommerso il globo underground sotto chili di plettrate impazzite e schizoidi. Tuttavia Autobahns, entità di cui si reperiscono veramente poche info in giro, sa farsi rispettare grazie ad una tendenza ironica e davvero poco impegno attitudinale, ma allo stesso tempo sa distinguersi per una scrittura dei pezzi a tratti quasi poetica (considerato il genere); provare i mood dimessi di Tellin ‘Ya e Loss Of The Rights, veri highlights che innalzano la capacità e la volontà non comune di Autobahns nel descrivere moti emotivi inediti per il tipo di punk in questione.



Da ricordare anche i fraseggi oscuri di I Like Tomorrow come la straniante conclusione di Macchi’s Kitchen a suggellare un matrimonio ideale tra synth, chitarre super veloci, in equilibrio su un pasticcio di garage, punk ‘77, emo e post punk. La mistura di Autobahns non è fritta ma anzi acida, come una bella insalata di mare: fresca, croccante, aspra e ben umida. Preparate le forchette!

Voto: 9

Marco Zanini