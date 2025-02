Assaporai il piacere della battaglia coi miei pari – Fulvio Greganti

Assaporai il piacere della battaglia coi miei pari (L’ultimo disco di Lucio Battisti) di Fulvio Greganti (Romanzo) Italia

edito da Elsa Major

“Mi piacerebbe che mi spiegassi il significato di una delle tue ultime canzoni. Il titolo è I Ritorni. Se non erro, ha una struttura che ricorda i tuoi successi più celebrati, ma con l’intento di de-costruire la tematica amorosa, mi sbaglio?”. Per parlare dell’ultimo romanzo di Fulvio Greganti, ho deciso di iniziare da questa semplice ed efficace domanda, che il professore/relatore della tesi che sta preparando Lucio Battisti, rivolge al suo illustre allievo. E sì perché gli ultimi anni di vita di Lucio Battisti sono per tutti un grande mistero, ed è proprio in quegli anni, dal 1994 al 1998, che l’autore ha deciso di ambientare il suo romanzo. Fulvio Greganti immagina Lucio Battisti a Rimini nel doppio intento di scrivere una tesi di matematica dal titolo Il Giorno In Cui Svanì La Realtà; “dietro c’era una storia: il 24 ottobre del 1927, un paio di fisici quantistici dichiarò alla stampa che dietro al mondo ne esisteva un altro e i quanti erano le particelle che permettevano le relazioni tra gli oggetti. Quella che smetteva di esistere era la realtà come l’avevamo conosciuta fino ad allora: ordinaria, logica, banale”. La seconda situazione, che immagina lo scrittore, è il Lucio Battisti in crisi, ma mai abbattuto, che decide di auto-prodursi l’ultimo disco, il disco della risoluzione. Infatti dopo i successi popolari degli anni 60/70 e l’intellettualismo degli 80/90 coi testi per certi versi criptici a firma di Pasquale Panella, il cantante di Emozioni decide di comporre testi e musica tutto da solo registrando nel suo studio coi suoi musicisti fidati e amici e la collaborazione col figlio Luca. Il libro è molto bello e si muove tra Rimini, Poggio Bustone, Milano, la Cornovaglia e Londra. Racconta di rapporti d’amore, di affetto, di paternità, racconta di sogni che si intrecciano con la realtà, sogni che sono essi stessi realtà. Intreccia gli ultimi anni di vita di Battisti con la vita di Sigismondo Donati, un giornalista e pubblicista in crisi. Le due vite si intrecceranno per certi versi in maniera anche inaspettata fino agli ultimi giorni del cantautore, i giorni dove si scopre malato e che decide di portare a termine a tutti i costi l’ultimo progetto. Soltanto con la realizzazione di quel disco il pubblico potrà apprendere totalmente l’uomo Lucio. Il romanzo di Greganti è pieno di citazioni.Tra le citazioni più affascinanti, troviamo riferimenti alla sezione aurea, al numero di Fidia, e persino al “Re del Mondo” di René Guénon. Un mix che, come ci spiega l’autore, vuole “riflettere la complessità dell’animo di Battisti, spesso sottovalutata dalla critica tradizionale”. Ho letto tutti i libri/romanzi di Fulvio Greganti, questa è la sua sesta prova letteraria. Mi piace il suo modo di scrivere e penso che dovrebbe avere la possibilità di scrivere per una grande Casa Editrice, tra l’altro condividiamo un “amore” in comune che è l’estimazione per Franco Battiato. Infatti spesso nei suoi scritti, qua e là, anche inavvertitamente, sì respirano alcune tematiche inerenti il lavoro del Maestro siciliano. Per l’esattezza qua viene citato il finale di Alexander Platz e poi ci sono letture condivise tra cui Carlos Castaneda e G. I. Gurdijeff. Il titolo invece è una citazione da l’Ulysses celebre poesia di Alfred Tennyson : “(…)Molto vidi e conobbi; città d’uomini/ E costumi, climi, consigli, governi,/ E non di meno me stesso, ma onorato da tutti;/ E assaporai il piacere della battaglia coi miei pari,/ Lontano sulle risonanti pianure della ventosa Troia. (…)”. Buona lettura ed evviva! Il libro lo potete trovare a questi indirizzi:

Assaporai il piacere della battaglia coi miei pari. L’ultimo disco di Lucio Battisti – Fulvio Greganti – Libro – Elsa Major – | IBS

Assaporai il piacere della battaglia coi miei pari. L’ultimo disco di Lucio Battisti : Greganti, Fulvio: Amazon.it: Libri

Assaporai il piacere della battaglia coi miei pari. L’ultimo disco di Lucio Battisti – Fulvio Greganti – Libro – Elsa Major – | Feltrinelli