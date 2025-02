Artillery – Terror Squad – In guerra con la scienza.

Artillery – Terror Squad

Anno: 1987

Paese di provenienza: Danimarca

Genere: thrash metal

Membri: Membri: Flemming Rönsdorf – voce; Michael Stützer – chitarra; Jørgen Sandau – chitarra; Morten Stützer – basso; Carsten Nielsen – batteria

Casa discografica: Neat Records

1. The Challenge

2. In The Trash

3. Terror Squad

4. Let There Be Sin

5. Hunger And Greed

6. Therapy

7. At War With Science

8. Decapitation Of Deviants

A formazione intatta gli Artillery arrivano al 1987 con un secondo album che, non solo ne conferma lo spessore, ma testimonia anche un’attenzione maggiore nell’efferatezza tecnica. Coadiuvato dal lavoro di copertina curioso e di impatto del chitarrista Jørgen Sandau, Terror Squad rende giustizia fin da subito al suo nome. The Challenge, così come In The Trash, sono due pezzi dall’impatto bestiale, sostenuti da un lavoro di batteria forsennato e preciso. Apprezzabilissime le armonizzazioni di chitarra anche sulle parti portanti dei brani. Roboante e severa, la traccia che titola il disco, irrompe con il suo mid tempo killer, sul quale si staglia la voce quasi halfordiana di Flemming Rönsdorf; è il vero e proprio inno del disco. Altri momenti da sottolineare di Terror Squad sono Hunger And Greed e At War With Science, in cui vocalizzi, assoli e struttura dei pezzi catturano maggiormente l’attenzione.

Sostenuta sempre da un tappeto ritmico incessante ed inappuntabile, anche la conclusiva Decapitation Of Deviants merita di essere citata per gli stacchi improvvisi, occupati da giri di basso martellanti. Complessivamente Terror Squad mette in luce musicisti abili, cresciuti in consapevolezza tecnica e volti alla produzione di un thrash metal sempre più cerebrale. Il difetto c’è: così facendo il gruppo danese dimentica parzialmente la propria anima e l’immediatezza di Fear Of Tomorrow, non sempre replicata in questo disco. Al contempo dimostra che se c’è da spingere sull’acceleratore lo fa’ benissimo.

Voto: 7

Marco Zanini