Artillery – Fear Of Tomorrow – E’ giunto il tempo dell’oscurità.

Artillery – Fear Of Tomorrow

Anno: 1985

Paese di provenienza: Danimarca

Genere: thrash metal

Membri: Flemming Rönsdorf – voce; Michael Stützer – chitarra; Jørgen Sandau – chitarra; Morten Stützer – basso; Carsten Nielsen – batteria

Casa discografica: Neat Records

1. Time Has Come

2. The Almighty

3. Show Your Hate

4. King, Thy Name Is Slayer

5. Out Of The Sky

6. Into The Universe

7. The Eternal War

8. Fear Of Tomorrow

9. Deeds Of Darkness

A dare continuità all’importanza dei Mercyful Fate la Danimarca torna a rendersi protagonista nel mondo del metal con le nuove evoluzioni in atto. In un sobborgo di Copenaghen nascono nel 1982 gli Artillery, il gruppo thrash danese per antonomasia.

Dopo qualche alternanza al microfono, il 1985 inaugura la stabilità di formazione che porta il gruppo all’esordio su lunga distanza con Fear Of Tomorrow. Il thrash metal degli Artillery ha personalità praticamente in tutte le sue componenti. E’ cupo ma nelle trame si scorgono più influenze legate all’heavy metal piuttosto che al punk, il cantato di Flemming Rönsdorf è particolarissimo e dona un’inaspettata teatralità (caratteristica a cui si avvicinerà il frontman dei Sabbat inglesi, Martin Walkyier). Nel complesso le composizioni, brutali e scattanti, si avvalgono di una certa finezza strutturale in cui saltuariamente emergono partiture di basso estrose, assoli di pregevole fattura e una consapevolezza strumentale per niente superficiale. La scaletta scorre comunque fluida e senza pesantezza attraverso pezzi eclatanti come Time Has Come e The Almighty. Passando per influenze di scuola Slayer, ben presenti in Show Your Hate, l’attenzione non può che ricadere su altri due tra i brani più riusciti di Fear Of Tomorrow, Out Of The Sky e Into The Universe.

Avvicinandosi alla fine di Fear Of Tomorrow gli Artillery poi acquisiscono una carica apocalittica irresistibile. The Eternal War, come la morbosa Fear Of Tomorrow (che anticipa certo riffing deviato dei Dark Angel), accompagnano l’ascoltatore fino alla conclusiva e annichilente Deeds Of Darkness, senza dubbio il momento più esaltante del disco. Con questa composizione ben architettata di quasi sette minuti gli Artillery chiudono il loro esordio, entrato di diritto nel gotha degli appassionati. Torneranno nel 1987 con un altro disco che contribuirà ad orientarli verso soluzioni sempre più raffinate.

Voto: 8

Marco Zanini