Anthrax – Fistful Of Metal – Da New York arrivano i Soldati del Metal.

Anthrax – Fistful Of Metal

Anno: 1984

Paese di provenienza: USA

Genere: speedthrash

Membri: Neil Turbin – voce; Dan Spitz – chitarra; Scott Ian – chitarra; Dan Lilker – basso; Charlie Benante – batteria

Casa discografica: Megaforce Records

Deathrider Metal Thrashing Mad I’m Eighteen Panic Subjugator Soldiers Of Metal Death From Above Anthrax Across The River Howling Furies

La leggenda degli Anthrax comincia a New York nei primissimi anni ’80 dall’incontro tra il cantante Neil Turbin (impegnato negli Amra) e altri musicisti che diventeranno delle celebrità della storia del metal: Dan Spitz, Scott Ian, Dan Lilker e Charlie Benante. La presenza di Ian e Lilker in altre formazioni imprescindibili e diversissime tra loro certificherà una lungimiranza ed un’apertura mentale non scontata. Con loro infatti prenderanno vita Nuclear Assault, S. O. D. e Brutal Truth, gruppi talvolta ben più estremi di questi primigeni Anthrax. Fistful Of Metal fotografa un gruppo molto legato alla NWOBHM e sicuramente l’approccio è acerbo, tuttavia le intuizioni di questi cinque musicisti e la foga con cui corrono alcuni brani della scaletta, non passano inosservate. Il pugno elettrico che irrompe su Deathrider, unito al verso animalesco di Turbin, ci collega geograficamente alla Bay Area in cui stavano appena sfolgorando i Metallica. In un momento di assoluto fermento artistico, in cui probabilmente nemmeno loro sapevano cosa stavano creando, i fraseggi di basso alla Steve Harris, uniti ad una ritmica che si fa’ più sostenuta di sempre, è facile tracciare le coordinate del thrash metal. Deathrider in maniera grezza, risoluta ed essenziale è tutto questo.

La potenza e l’estensione vocale di Turbin, ferrato nel prendere lo scettro di mostri sacri come Ian Gillan, e una personalità che di certo non manca agli Anthrax, contribuiscono poi alla nascita di un vero e proprio inno come Metal Thrashing Mad. Il rock’n roll, alla ricerca della sua natura più naif ed energetica, parla il verbo dei Judas Priest proponendo comunque un suono violento e tagliente come l’avanguardia di quegli anni richiede. Evoluzione che lascia emergere ancora il classico, come si può notare nell’appassionata cover di I’m Eighteen di Alice Cooper, riadattamento riuscitissimo in cui Turbin si lancia di nuovo in una prova non semplice. Se c’è pero un momento che anticipa più degli altri ciò che saranno gli Anthrax in futuro è sicuramente Panic. Adrenalinica, veloce e super coinvolgente. Complessivamente i brani certificano il fatto che siamo ancora lontani dai veri colpi di genio e dalle vette compositive che il gruppo di New York raggiungerà negli anni a seguire. Soldiers Of Metal, Death From Above e Howling Furies rimangono in testa facilmente, viene da dire a tratti più per merito di Turbin e degli assoli di Dan Spitz, mentre da un punto di vista del riffing si avvertono ancora dei limiti. Fistful Of Metal è comunque degno del suo nome e del suo disegno di copertina: non si capisce bene se quel pugno avvolto dal metallo colpisca la bocca del nerboruto o gli esca direttamente dalla bocca, in ogni caso da’ l’idea di qualcosa di violento e intransigente. Cosa che si sente bene nella musica e si legge ancora di più nei testi, unidirezionali e con ben poca inventiva, ma sicuramente scioccanti.

Voto: 8

Zanini Marco