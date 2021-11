Angelo Sava – Paura. – Estatico come polvere in controluce.

Angelo Sava – Paura.

Anno: 2021

Paese di provenienza: Italia

Genere: rock alternativo/ pop

1. Kreuzkölln

2. Malpighi

3. Lush

4. Sissi

5. Farmacie

6. Polvere In Controluce

7. Solubile

8. Sottili

Angelo Sava è un cantautore che rilascia dischi dal 2014 e per chi ha avuto occasione di ascoltare le sue prime produzioni non avrà certo potuto fare a meno di pensare ai Verdena e a certo rock alternativo italiano. E’ stato un bel percorso quello di Angelo, considerate le buone idee iniziali accompagnate però da qualche limite a livello di produzione; su tutti ne è un esempio l’acerbo ma interessante Suicidio (2015). Grosso modo ritengo che il grande salto di qualità Angelo Sava lo abbia compiuto con Miasmi (2017), grazie anche all’ingresso di quelle sonorità elettroniche che sopravvivono ancora oggi in Paura. e che si sono dimostrate la scelta perfetta per accentuare il sempre più caratteristico suono imbastito. Tappeti soffusi di synth trasmettono dunque vapori intimisti che sono il vero apice emotivo e compositivo di Paura.; Kreuzkölln riesce subito ad ammaliare con i suoi campionamenti di pioggia che fanno da sottofondo alle confessioni di Angelo.

Malpighi e Lush, perfettamente appoggiate l’una al sentore dell’altra, rimandano alla new wave dark ripresa sempre in territorio italiano dai romagnoli Havah, con un’interpretazione non molto dissimile. Trascinante, nebbiosa e ispirata, Sissi potrebbe essere degna dei Depeche Mode più umili e a basso profilo pensabili; vera e propria ciliegina sulla torta è la seconda parte della canzone costituita da un crescendo inesploso ma circondato da una tensione palpabile e da annoverare tra i momenti musicali più esaltanti dell’anno. E se Farmacie e Polvere In Controluce forse sono due brani che passano un po’ inosservati a causa di una comune mancanza di mordente, Solubile riporta all’ascolto cascate di synth anni ‘80 che enfatizzano a dovere un momento di grande intensità.

A discapito di un finale che non lascia ricordi straordinari, perché di fatto Sottili non è il brano migliore che potrete sentire all’interno di Paura., vi posso però rinnovare l’invito ad ascoltare questo bel disco di Angelo Sava perché custodisce un’anima davvero profonda e struggente che non può passare inosservata, soprattutto in questi tempi barbari.

Voto: 7

Zanini Marco