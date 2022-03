Andy Capp torna in campo. Serie inedite- Reg Smythe – Signs Books

Sfortunatamente la nuova generazione snobba il fumetto in genere è facilmente ignora l’esistenza del mitico Andy Capp striscia divenuta popolare in Italia attraverso la settimana enigmistica e riproposta con un volume di strisce inedite da Alessandro Bottero è pubblicato da Signa Books.

Il volume vera chicca per gli intenditori, racchiude quanto di imperdibile era stato pubblicato altrove e mai tradotto in italiano di Andy Capp, una striscia che per ironia e sarcasmo anticipa quanto nel fumetto vedremo appena negli anni 60. Il personaggio di Reg Smythe mette la sua forza nella parte grafica, anzi come tutte le strisce satiriche i tratti sono minimi. Le vignette spesso simili fra loro, come del resto lo erano quelle di Schulz relative a Snoopy in particolare, puntano tutta la loro forza sul testo ironico, sagace, denigratorio, assolutamente unico!

Andy Capp è una striscia che ha fatto la storia del fumetto e che è riuscita a stare al passo con i tempi, al punto che le storie già preparate sono state pubblicate postume permettendo ad Andy Capp di vivere più dell’autore stesso, cosa particolare e significativa sulla qualità del fumetto e del suo contenuto.

Il fumetto, che come detto in Italia è legato il periodico la settimana enigmistica, nel mondo ha riscontrato incredibile successo venendo tradotto e pubblicato in ben quattordici lingue.

Non resta che eri tuffarci nel mondo di Andy Capp in queste 209 pagine introdotte dalla prefazione di Alessandro Bottero e ringraziare la Signs Books per aver permesso agli italiani attenti di godersi questa imperdibile chicca editoriale edita in brossura al prezzo irrisorio di €20.

Sandra Pauletto