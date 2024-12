Almanacco musica 2024 – Sono viscidi, trasudano e uccidono.



Nello stilare il mio personale almanacco della musica del 2024 mi rendo conto di quanta musica incredibile ho e abbiamo avuto la fortuna di poter scoprire quest’anno. Diffidate sempre da chi sminuisce la qualità del panorama musicale odierno; piuttosto concordiamo tutti sul fatto che il mondo della musica sia cambiato, i complessi sono in drastica riduzione, i/le cantanti, spesso con pochissime idee e senza musicisti ad accompagnarli/le, hanno ormai preso il sopravvento. Ma nell’underground continua a soffiare fieramente un vento fortissimo, un uragano capace di spazzare via ogni prodotto di emerito consumo. Dovessi fare i due nomi che mi hanno stupito di più in assoluto nel 2024 cito TA GA DA e Ainu, seguiti comunque da una serie di compagini eccellenti che hanno dimostrato di suonare senza accontentarsi di imbracciare gli strumenti.

Buona scorsa perciò all’almanacco della musica 2024.

DEATH METAL

Slug Gore – They Slime! They Ooze! They Kill! – 8

Ep

Exequiae Sacro – Leading A War Against Tools Of Posthumanity – 10

HARDCORE

1. Tenia – Anime Sconvolte – 10

2. Strebla – Annegare – 10

3. Autobahns – First LP! – 9

4. Potere Negativo – Benvenuto All’Inferno – 8

Demo

Stone Cold – Italia 90 – 10

POST METAL

1. Ainu – Ainu – 9

2. Maquina – Prata – 9

POST HARDCORE

Votto – Gli Ultimi Istanti Delle Nostre Vite Precedenti – 8

ATMOSFERA

Swanz – The Lonely Cat’s Macbeth – 10

PSICHEDELIA

Red Sun – From Sunset To Dawn – 10

ROCK ALTERNATIVO

1. TA GA DA – This Is How We Dance – 10

2. Siouxie & The Skunks – Songs About Cudddles – 9

3. Dead In A Club – Sound Of Sex – 9

4. Cocks – Superliquidator – 7

Zanini Marco