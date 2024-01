Almanacco musica 2023 – La lista dai dischi che urlano!

In copertina del listone 2023 Troll Man Star di Spettro Family. Se l’è proprio meritata questa copertina, perchè il progetto di Steve Spettro mi ha davvero toccato le corde giuste, e poi quella Malinconia in chiusura… emozioni intense… e senza nemmeno una parola! A sugellare l’apprezzamento verso il succitato patito di retro wave dark italiano, e anche un po’ con lo sguardo rivolto al nostro vecchio cinema, il titolo diventa “La lista dai dischi che urlano!”(da Pupi Avati a Spettro Family, fino a qui). Ebbene si Mister Avati, è anche merito suo se il listone 2023 si staglia così perentorio in faccia ai lettori. Desidero riconoscenza. Comunque, con questa copertina accattivante vi lascio all’elenco dei dischi che mi è capitato di sentire nell’anno passato che mi hanno più colpito. Buona scartabellata!

THRASH

M. T. G. – Lobotomized – 9

BLACK

Trespasser – Ἀποκάλυψις – 9

PUNK HARDCORE

1. Michael Khill – Infierire Sul Malessere – 10

2. Trauma HC – Tenere Lontano Dalla Portata Dei Bambini – 10

3. Fanteria Di Prima Linea – Proctology – 9

4. Fever – Cupio Dissolvi – 9

5. Gezora – Keep Smiling – 8

EP

Rough Touch – Sanctify Darkness – 9

DEMO

Grid – Demo – 9

POST METAL

Dievel – Sedimentale – 9

POST HARDCORE

EP

Øjne – Sogno #3 – 9

ATMOSFERA

EP

Real Timpani – The Great Torre – 8

STONER

L’Ira Del Baccano – Cosmic Evoked Potentials – 9

EP

Dionisium – Dionysus Eleutherios – 9

JAZZ

1. Eabs – In Search Of A Better Tomorrow – 10

2. Rusty Brass – Incisioni Barbariche – 8

POP

1. Alex Fernet – Lucidanotte – 10

2. The Arvik – Bowhead Tales – 9

3. So Beast – Brilla – 8

SINGOLI

Alex Fernet – Phantom Of The Club – 10

MUSICA ELETTRONICA

Spettro Family – Troll Man Star – 10

EP

Spettro Family – American Psycho III – 9

ROCK ALTERNATIVO

1. Blind Delon – La Mètamorphose – 9

2. Tangerine Stoned – A Dog Day Afternoon – 9

EP

1. //Less – Social Disappointment – 10

2. Yonic South – Devo Challenge Cup – 10

3. Hallan – The Noise Of A Firing Gun – 10

4. Julie’s Haircut – Plaster Mask – 10

Marco Zanini