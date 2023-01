Almanacco musica 2022 – Tutti i dischi “sotto la mia pelle”.

Almanacco musica 2022

A compilare l’Almanacco musica 2022 mi si palesa davanti agli occhi una profonda verità: il garage punk galoppa fortissimo. A livello underground è diventata una realtà così tanto radicata e funzionante che è arrivata persino nella mia Piacenza, grazie anche all’etichetta Super Stanzy, attivissima sul fronte garage appunto. Insomma, il punk si è ripreso la scena sotterranea con un’altra incarnazione, rimasta piuttosto addormentata negli anni passati in cui sembrava che i soli punk hardcore e punk rock dominassero. Un nuovo fronte lisergico, psichedelico, acido e schizzoide avanza a chitarre sgominate promettendo danze inquiete e forsennate (Egg Idiot, The Procrastinators, XIWT). Sullo sfondo un’oscurità impenetrabile rappresentata dalle compagini più irruente (Hate & Merda, Rake – Off, Dekonstrukt, solo per citarne alcuni). I confini musicali non si sono mai fatti così labili, in un mondo sonico in cui il cambiamento di vedute è sempre continuo (forse fin troppo), ma finchè i risultati rimangono così soddisfacenti c’è poco di cui lamentarsi. Per non parlare del nostro pop underground, capace di elaborazioni che non mi sarei mai aspettato, in bilico tra elettronica ultra moderna e sapori seventies (Kick e Post Nebbia). Buona vita a tutti, questo è stato il mio 2022, in mezzo a tante altre scoperte del passato.

Thrash

Rake – Off – Observing Madness 9

Black

Gate Master – In Pursuit Of Forbidden Knowledge 9

Death

Miscreance – Convergence 9

Hardcore

1. Dekonstrukt – Mentally Trapped 10

2. Spoiled – Anti Human Machine Gun 9

3. Loia – Sotto La Mia Pelle 8

Split

Berosszulàs – Berosszulàs/ Parasite Dreams 7

Post Metal

1. Hate & Merda – Ovunque Distruggi 10

2. Vadva – Tordo 10

Atmosfera

To Die On Ice – Una Specie Di Ferita 10

Psichedelia

Thomas Greenwood – Rituals 8

Stoner

1. Sator – Cleansing Ritual 9

2. Messa – Close 8

Pop

1. Post Nebbia – Entropia Padrepio 8

2. Kick – Light Figures 8

Rock alternativo

1. The Procrastinators – Amazing 9

2. Egg Idiot – Help! 9

3. Rotten Mind – Unflawored 8

EP

Frank Atene – Frank At3ne 10

Zanini Marco