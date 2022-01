Almanacco musica 2021 – Cavalcando un’altra onda tossica.

Mi accingo a compilare l’almanacco musica 2021 nell’anno numero due del predominio del virus sulle nostre vite. Sembrava un’avvicinamento progressivo alla rinascita tanto che persino gli scienziati avevano pronosticato il raggiungimento della pacifica convivenza con il Covid. Il 2021 è stato l’anno della somministrazione dei primi vaccini anti Coronavirus, una timida ripresa del settore culturale ha cercato di fare capolino tra le varie insicurezze e i decreti molto volte confusionari. Dovremmo essere quasi festanti dunque, se non fosse che avvicinandosi alla fine dell’anno siamo stati travolti da una nuova ondata che ha visto il virus mutare per rendersi sempre più facilmente trasmissibile e andando ad incidere ancora una volta sui ricoveri. Pur non tornando a situazioni stringenti come quelle viste dai lockdown precedenti il caos si è diffuso tramite il movimento no vax e no green pass, in rivolta per le pressioni di Governo e Sanità volte a far vaccinare il maggior numero di persone e diminuire la circolazione del virus.

In questo clima la musica, come tutto il settore culturale, ha faticosamente cercato di risollevarsi..

Thrash

Illegal Corpse – Riding Another Toxic Wave – 8

EP

Ireful – The Walls Of Madness – 10

Heavy

Hellcrash – Krvcifix Invertör – 8

Black

Isgherurd Morth – Hellrduk – 10

Hardcore

EP

Fever – Fever – 10 One Day In Fukushima – Permancence – 9

Atmosfera

1. The Pessimist Chamber – What Sally Saw – 10

2. Stèv – Dismantle And Refine – 9

3. Demetrio Cecchitelli – Dwell – 8

Stoner

EP

Acid Witch – It’s Halloween Night (The Witchs’ Jack – O – Lantern) B/W The Evil Eye – 10

Split

Acid Witch – Spooky Vol. II – 10

Pop

Fujiya & Miyagi – Artificial Sweeteners – 8

Musica elettronica

Perturbator – Lustful Sacraments – 10

Rock alternativo

1. A/lpaca – Make It Better – 10

2. Votto – Quindi Noi Sbagliando Facemmo Giusto – 10

3. Fine Before You Came – Forme Complesse – 10

4. Radura – Effetto Della Visione D’Insieme – 9

5. Elli De Mon – Countin’ The Blues – Queens Of The 20’s – 8

6. Angelo Sava – Paura – 7

EP

Sex Pizzul – SuperSocrates – 10

Singoli

Xiwt – Comin’ On Strong/ Jam – 10