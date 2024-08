Alien: Romulus – Un frullato di tutto Alien. Ma sarà un bene?

Alien: Romulus

Anno: 2024

Titolo originale: Alien: Romulus

Paese di produzione: USA

Genere: fantascienza, horror, azione

Regia: Fede Alvarez

Produttore: Ridley Scott, Michael Pruss, Walter Hill

Cast: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn, Aileen Wu, Trevor Newlin, Robert Bobroczkyi

Nel 2142 una sonda della Weyland – Yutani sta scandagliando lo spazio sprofondo. Una volta accesi i fari di profondità rinviene i resti della USCSS Nostromo e nei suoi pressi quella che sembra una grossa pietra scura. Una volta prelevata e aperta si rivela essere un grande bozzolo in cui si è conservato in una sorta di stasi il corpo dello xenomorfo che aveva massacrato l’equipaggio di cui faceva parte Ellen Ripley. Sul pianeta completamente oscurato Jackson’s Star vive Rain Carradine con il suo sintetico Andy. La vita lì è dura. Rain ha un contratto di lavoro come minatore per la Yutani e, nonostante pensi di aver raggiunto il limite di prestazioni richiesto, e di poter andare sul meno opprimente pianeta Yvaga, le viene raddoppiato il contratto e quindi nuovamente costretta su Jackson’s Star. I suoi amici Tyler, Kay, Bjorn e Navarro la coinvolgono però in un tentativo di fuga dopo aver scoperto che in orbita giace un’astronave Yutani apparentemente abbandonata, con a bordo delle capsule che permetterebbero il criosonno fino a Yvaga. Una volta nello spazio la missione si complica quando scoprono che l’astronave è prossima alla collisione con gli anelli di Jackson’s Star, ma soprattutto perché non sembra del tutto abbandonata.

Si è tanto ventilato di un nuovo film di Alien; prima sembrava esserci Neill Blomkamp, Ridley Scott intanto ha mandato avanti la saga procedendo a ritroso. Fede Alvarez fa’ lo stesso, inventando un capitolo che si innesta cronologicamente tra Alien (1979) e Aliens – Scontro Finale (1986). Il risultato è un vero e proprio mix di tutto quello che si è visto fino ad oggi nell’universo di Alien ma, nonostante i buoni propositi del regista uruguagio, l’impressione complessiva è che non ci si trovi di fronte ad un film del livello dei primi tre realizzati.

Le perplessità a mio parere sono tante e sono quasi tutte imputabili a scelte di regia e sceneggiatura, che non rendono merito all’intensità e alla qualità che registi come Scott, Cameron e Fincher avevano saputo donare alle loro rispettive opere, facendo capire al pubblico che Alien non era un semplice fanta horror di consumo. Con Alien – La Clonazione (1997) e i successivi Alien VS. Predator (2004 e 2007) si è venuto ad innescare un meccanismo di svalutazione qualitativa che ha avvicinato Alien al b – movie, dimenticando molto l’approccio più autoriale dell’inizio. Alien: Romulus purtroppo risiede in questo solco. Scott ha tentato di mantenere vivo lo spirito con Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017), ma a fasi alterne, a volte perdendo un po’ la bussola.

La qualità in cui si concentra Romulus, come è ormai consueto, è quella visiva. La prima metà di film, comprensiva di bellissimo piano sequenza silenzioso durante la ricerca della sonda Yutani, prelievo del bozzolo e sua apertura, come le fasi di avvicinamento della Corbelan all’avamposto abbandonato, è grandiosa. Durante tutta la sua lunghezza il film gode di momenti esaltanti per la loro fattura artigianale, che snobba giustamente la cgi e rende genuinamente tributo ai lavori dello scorso secolo (l’inedita fuoriuscita dal bozzolo dello xenomorfo, una volta raggiunto lo stadio adulto, è fantastica e vive di una suspense eccezionale). La sostanza di Alien: Romulus è tutta qui però, oltre ad uno sfegatato fan service, che è la principale causa del comodo crogiolamento in cui va ad appiattirsi la sceneggiatura di un film che non si rende conto di banalizzarsi troppo spesso.

Un peccato poi scoprire che ci sono più xenomorfi a bordo, particolare che fa’ perdere l’elemento suspense abilmente costruito fino a quel punto e derivato dalla presenza di un solo alieno cacciatore, caratteristica perfetta per un thriller che si sarebbe potuto sviluppare benissimo in un ambiente molto vicino a quello di Alien (1979). La necessità di toccare le sensazioni del secondo capitolo della saga, così come le novità introdotte da Prometheus e la stranezze di Alien – La Clonazione, danno l’idea di un pastiche forzato e mal assemblato. La recitazione è funzionale alla trama, ma anche qui si sarebbe potuto dare di più. Alvarez in cabina di regia, probabilmente condizionato dalla presenza di Disney, è lontano dal furore incontrollato de La Casa (2013), remake violentissimo che mi aveva fatto pensare molto bene di lui.

Alien: Romulus in definitiva è un film come tanti altri facenti parte di saghe con una grande storia alle spalle: ha poca personalità, vive comodo sulle intuizioni degli altri, rinfocola le nostalgie del pubblico e lo fa’ spesso in maniera poco convincente.



Marco Zanini