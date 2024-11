Alessandro Galano – Scuola di santi – Les Flâneurs Edizioni

Scuola di santi è una raccolta di dieci racconti brevi ammantati da un’atmosfera molto surreale e onirica.

Risultano essere malinconici e crepuscolari, oscuri come delle giornate uggiose; non contano tanto i fatti quanto gli stati d’animo, le sensazioni, i sentimenti e infatti non sempre hanno dei finali ben definiti perché ciò che conta è quanto suscitano negli animi dei lettori.

Un tratto in comune fra tutte e dieci le storie?

Si può dire quanto in greco venga definito come EROS E THANATOS, amore e morte. L’amore è declinato in varie forme. come quello per Dio, la cultura, i figli, l’ossessione amorosa e si deve necessariamente scontrare con l’amarezza e le avversità insite nel tessuto stesso dell’esistenza, risultandone spesso sconfitto.

I grandi punti di riferimento come la religione, elemento importante del racconto che da il titolo alla raccolta ma non solo, vacillano e perdono certezze.

In conclusione, un libro crudo e realistico, non dalle atmosfere fiabesche senza ombra di dubbio, che si presta a essere letto da anime sensibili che s’interrogano nel profondo, in questa realtà complessa e caotica che è la vita, chiedendosi se sia possibile dare un senso a ciò che apparentemente non ce l’ha.

Di seguito un breve cenno al contenuto dei singoli racconti.

Scuola di santi –Nel racconto, seguiamo le vicende di alcuni ragazzi di un istituto cattolico, fra vizi e virtù, luci ed ombre ai tempi della scuola e poi più in là negli anni, scoprendo come quanto vissuto fra quelle quattro mura abbia inciso sulle loro individualità.

Stanotte ho sognato le tue tette che urlavano, ovvero La menzogna del destino – Sulla base di una bizzarra promessa fra le parti, tra due giovani comincia una passionale storia che a fasi alterne, fra le varie vicende esistenziali dei due, va avanti per ben vent’anni finché il destino non decide di cambiare le carte in tavola….

Aura, o il diluvio – Lui professore di lettere alle scuole medie, lei sua ex-alunna molto portata per le materie umanistiche e in cerca di ripetizioni di latino…

Sono venuto per la musica – Una situazione molto surreale con un giovane che, affascinato dalla musica classica ha un dialogo profondo e rivelatore col proprietario di un edificio, persona ancora non completamente ripresasi da qualcosa di terribile accaduto nel suo passato ben dieci anni prima…

Lui, Lei – Due persone che si rivedono dopo tanti anni, ma il tempo non sembra passato

Bug – Un racconto dalle atmosfere oniriche e bizzarre su un mondo che, all’approssimarsi non solo di nuovo anno ma anche di un nuovo secolo e addirittura millennio, sembra spegnersi, perdere di consistenza e crollare su sé stesso…

Shame – Racconto breve e curioso sulle turbolente dinamiche di coppia di due persone che, come tanti di noi, hanno vissuto il periodo della pandemia da COVID 19 e conseguenti restrizioni che hanno poi inciso profondamente sul loro rapporto…

La Veggente del fiume – Sullo sfondo della guerra civile prima e della pandemia da COVID 19 poi, la storia di una presunta veggente slava oggetto di curiose leggende e dicerie e da cui vanno parecchie persone, convinte dei suoi poteri taumaturgici. Sarà vero?

Paradiso perduto – Un giovane alla ricerca frenetica di una misteriosa ragazza incrociata durante un viaggio in treno.

La parte ima – Nuovamente un insegnante ed un’alunna…

Matteo Melis