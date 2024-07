Ainu – Ainu – Un richiamo dal mare.

Ainu – Ainu

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: sludge/ post metal

Membri: Dani – chitarra e synth; Jacopo – basso; Gelso – batteria

Casa discografica: Subsound Records

1. Il Faro

2. Aiutami A Ricordare

3. D. E. V. S.

4. Khrono

5. Call Of The Sea

Con magniloquenza quasi letteraria viene scandito il debutto omonimo dei genovesi Ainu. Di fatto Il Faro, traccia d’apertura, dodici minuti di pura avventura, ci convoglia alla musica con un lungo incipit parlato di materia abissale. Ma questo è niente; è proprio la musica la cosa importante del trio di recente formazione, anche perché qui le tracce vocali sono inesistenti. Si viene trascinati con naturalezza dalle sgomitate sludge ai meandri più ipnotici del post metal e del post rock, attraverso riff pregni di espressività, dramma e atmosfera. Anche in Aiutami A Ricordare svolge un ruolo importante l’intro parlato campionato, funzionalmente inserito sulla ritmica minimale. Ma è una volta dispiegata la trama lirica del pezzo che gli Ainu spiccano il volo verso una coesione davvero notevole. Gli arpeggi e i tappeti di synth imbastiscono uno spettacolo psichedelico e spettrale, quasi a suggerire uno scenario di nebbia che si distende dal pelo dell’acqua del mare fino al cielo. Un vero spettacolo. Dopo il particolare intermezzo D. E. V. S., strati di musica e campionamenti sincopati, un altro episodio estremamente poetico e cangiante, Khrono, otto minuti ispiratissimi a lambire i territori del prog più pinkfloydiano, unito al costante urto delle sirene sludge.

ainuband.bandcamp.com/album/ainu-2

Ma è forse nel finale di Ainu che arriva la sorpresa più grande, con Call Of The Sea che, partita un po’ in sordina rivela a metà uno sviluppo di grandissima atmosfera creata da una linea di basso tanto semplice quanto perfetta. A questa si uniscono progressivamente synth sempre più incalzanti e la voce magnifica di Lili Refrain, a suggellare una preziosa collaborazione. Il risultato è da pelle d’oca, uno spettacolo onirico potente, intenso ed emozionante.

Ainu è in sostanza il primo capitolo di una nuova compagine che si dimostra già consapevole di cosa ci voglia per scrivere un album ispirato e di grandissimo gusto.

Voto: 9

Marco Zanini