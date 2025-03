Acque Cattive (Youcanprint) di Chiara Forlani

Dopo le vicende di “Delitto sull’Isola Bianca” (Nua Edizioni), e “Il campo delle ossa (Nua Edizioni) torna Attilio Malvezzi detto il Foresto e tornano gli abitanti dell’affascinante Isola bianca, ma soprattutto torna un’autrice di livello assoluto, Chiara Forlani che con il suo “Acque cattive” (Youcanprint) ci porta ancora una volta indietro nel tempo, nel novembre del 1951.

Chi ha superato i sessant’anni forse ricorderà di quando il 14 novembre del 1951 le acque del Po spaccarono gli argini ed invasero gran parte del territorio della provincia di Rovigo e non solo.

Si contarono molte vittime e moltissimi senzatetto oltre alle conseguenze socio-economiche che ne derivarono.

Quando le acque del Po si ingrossano tutti quelli che vivono nelle sue vicinanze tremano, quindi figuriamoci, chi vive in un isolotto al suo interno, cosa deve patire in termini di preoccupazione e paura.

In realtà dopo i fatti di “Il campo delle ossa” sembrava che finalmente la vita di Attilio potesse prendere una via fatta di relativa pace e tranquillità, tanto più che la storia d’amore con la sua Adele va tutto a gonfie vele.

Purtroppo il destino ha deciso ancora una volta di rendere ad Attilio le cose più complicate del previsto.

Non solo il pericolo di vedere sommerse le terre della sua famiglia e della sua comunità arriva a turbare quella tranquillità, che ora sembra essere stata solamente un’effimera parentesi nello scorrere complesso di una vita tormentata.

Mentre le acque del Po minacciano la vita di migliaia di persone, con la stessa violenza un feroce assassino si accanisce sulla sua vittima, una donna che aveva trovato rifugio dall’alluvione presso un’amica.

Quando Romolo Zeri prende in mano un caso si sa già che lui chiederà aiuto al suo amico Attilio Malvezzi, e anche questa volta la routine, se così possiamo dire, è stata rispettata.

I due dovranno fare sfoggio di tutte le loro qualità per assicurare alla giustizia il colpevole, e dovranno farlo in condizioni che non sono proprio il massimo per poter portare avanti un’indagine.

In più viene trovato un ragazzo senza memoria su un albero in compagnia di un gattino. Chi se non Attilio potrebbe portare avanti un’indagine per capire chi è quel ragazzo e perché è smemorato?

Così invece che dedicarsi al suo matrimonio, il Foresto dovrà cimentarsi in una doppia indagine alla ricerca di due importanti verità.

Come sempre Chiara Forlani ci regala un romanzo di ampio respiro, ricco di personaggi che riesce a caratterizzare sia fisicamente che psicologicamente in maniera impeccabile, molto precisa e molto puntuale.

Anche le descrizioni dei luoghi e il contesto ambientale e sociale in cui si svolge la storia sono davvero molto ricche e particolareggiate, al punto che il lettore può tranquillamente sentirsi parte attiva della narrazione.

Ad intrecciarsi alla storia principale ci sono altre storie molto intense, molto coinvolgenti, che arricchiscono ancora di più un romanzo davvero di grande spessore.

Ogni volta che si finisce un libro di Chiara Forlani si iniziano a contare i giorni che mancano alla pubblicazione del prossimo, per poter ritrovare una volta ancora quei personaggi e quei luoghi che ci hanno tanto emozionato e che si spera continueranno a farlo ancora a lungo.

David Usilla