85 Fotogrammi – Vito Volume 1 – Un Peso di cui Soffro Da Un Po’.

85 Fotogrammi – Vito Volume 1

Anno: 2025

Paese di provenienza: Italia

Genere: rock alternativo

Membri: 85 Fotogrammi

Casa discografica: autoprodotto

1. Provo Solo Rabbia

2. Peso 2

3. 9A Overdrive

4. Caino

5. Solitario

6. Ne Soffro Da Un Po’

7. Canterò

8. Sono Felice?

9. Avete Rotto Il Cazzo

10. Senza Basse Solo Alte

11. Calamita 2.0

12. Beatles Distorta

Provo Solo Rabbia: un compendio di hardcore, hard rock e alternative. La naturalezza con cui 85 Fotogrammi si insinua tra le pieghe delle correnti musicali facendole sue è un dono. Vito Volume 1, primo capitolo del nuovo corso discografico, si apre con un impatto monumentale: la traccia d’apertura appena descritta più Peso 2, uno schiaffo violento e lisergico allo stesso tempo, dall’incedere quasi liturgico ad un certo punto. Le chitarre si sovrappongono come tempesta, mentre sotto le tastiere distendono un pavimento mai così solido. 9A Overdrive è una bestia diversa. Elettronica urbana, arpeggi depressi, sentori pop, la proposta va stratificandosi in un complemento sempre più profondo, complesso ed imprevedibile. In Caino i sentori appena scoperti si miscelano alla perfezione con l’animo rock creando un suono avvolgente e struggente, quasi come se i Verdena suonassero i Type O Negative. All’intimista Solitario si contrappone la concitata Ne Soffro Da Un Po’, uno dei brani più incisivi di Vito Volume 1.

85fotogrammi.bandcamp.com/album/vito-volume-1

Dopo le sfuriate di Canterò, Sono Felice? E Avete Rotto Il Cazzo si torna al mix di campionamenti e rock con Senza Basse Solo Alte. A conferma poi dell’andamento circolare di 85 Fotogrammi appare il secondo capitolo di Calamita, direttamente dal precedente Odissea Nel Mio Spazio. Grande intensità e un risultato raramente così emozionante. Massima ispirazione e creativa per la conclusiva Beatles Distorta, un’epopea sofferta e lancinante nel delirio dei sentimenti. Vito Volume 1 innalza 85 Fotogrammi a progetto musicale di alto livello grazie ad una spontaneità e ad una capacità personale di indagare il trend per distinguerlo dalla massa.

Voto: 10

Marco Zanini