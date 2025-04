85 Fotogrammi – Odissea Nel Mio Spazio – Nel tramonto dell’aurora.

85 Fotogrammi – Odissea Nel Mio Spazio

Anno: 2025

Paese di provenienza: Italia

Genere: rock alternativo

Membri: 85 Fotogrammi – voce, chitarra, batteria; Laura Bizzoca – basso, rumori e produzione

Casa discografica: autoprodotto

1. Involucro Di Plastica

2. Calamita

3. Feedback 29

4. Nadia

5. Controversi

6. Placenta

7. Zelda

8. Il Tramonto Dell’Aurora

9. Odissea Nel Mio Spazio

10. Cronache Dallo Zero

85 Fotogrammi è la certifica che, in un circuito musicale iper inflazionato, le cose più interessanti spesso rischiano di perdersi nell’anonimato. Attivo dal 2014, il progetto di Vito, portato avanti in solitaria ma con il ricorso continuo a varie collaborazioni, porta alla luce il viaggio interiore e musicale del suo creatore, mai pago della semplice affiliazione ad un solo genere musicale. Nella sua discografia infatti si può incappare in lavori che esprimono la disperazione dello screamo, così come in altri si sfocia nel rap, nell’elettronica e nel rock alternativo. Avvicinandosi ai giorni nostri è evidente l’influenza dei Verdena, a costituire un ponte ideale tra le tante anime in dote a 85 Fotogrammi.

Al di là dell’eclettismo, che evidenzia la mutevole capacità identificativa di Vito, a colpire è anche la qualità dei testi e delle strutture sonore imbastite, efficaci, vive, autentiche e sempre rette da una tensione emotiva palpabile e mai artefatta. Nel caso di Odissea Nel Mio Spazio (primo dei lavori che 85 Fotogrammi pubblicherà in questo anno), già le prime tre tracce, Involucro Di Plastica, Calamita e Feedback 29, comunicano tantissimo. Il livello si mantiene alto con Nadia, Controversi, Placenta e Zelda, tutti pezzi che rimangono impressi grazie a frasi che ritornano e si rincorrono, in un efficace gioco di linee vocali sovrapposte e di riff ammalianti.

85fotogrammi.bandcamp.com/album/odissea-nel-mio-spazio

E dai più di dieci minuti di Il Tramonto Dell’Aurora, scandita da un insistito tappeto di batteria che riappare più volte a suscitare un’attesa morbosa e frustrante, si arriva ad una conclusione sempre più crepuscolare e sfiduciata con Odissea Nel Mio Spazio e Cronache Dallo Zero, in cui rumori elettronici compaiono in uno dei momenti più ispirati del disco. Non ci sono altre parole, Odissea Nel Mio Spazio è uno dei momenti musicali del 2025 e 85 Fotogrammi è un artista che sa emozionare. Quest’anno tra l’altro porterà la sua arte in giro grazie all’aiuto di quattro musicisti. L’occasione è da cogliere al volo.

Voto: 9

Marco Zanini