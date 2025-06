Recensione: “Quell’odore di resina” – Michela Zanarella – Castelvecchi Edizioni.

Il libro “Quell’odore di resina “, scritto da Michela Zanarella ed edito da Castelvecchi, è un testo articolato in 113 pagine ricche di flashback, che servono a farci rivivere e capire, attraverso un’attenta introspezione, quelle che sono le esperienze che guidano la vita di Fabiola, una ragazza che come molte donne della nostra generazione cerca di realizzare sia il suo vero sé, che il suo grande sogno.

Un richiamo molto vivido al titolo e allo stesso tempo all’olfatto e alla potenza paesaggistica e non solo di Madre Natura, ci fa ritornare alla mente quell’odore di resina, appunto, sprigionato dal suo amico pino, albero “confessore” e confidente nel suo periodo giovanile, l’unico che poteva abbracciare e a cui raccontava tutto, l’unico che non l’ha mai giudicata e che non l’ha mai tradita, l’unico che sa essere fedele come un cane, anche a distanza di anni.

Quell’odore di casa, di passato, che riemerge coi propri pro e contro, tra delicate ma vivide sensazioni ed emozioni immerse in una natura meravigliosa, le crisi nei rapporti con i propri simili, dai familiari all’ambiente lavorativo tutt’altro che empatico, anzi, apertamente ostile, almeno nel suo caso.

Un libro che contiene anche alcune poesie di Fabiola, non solo una passione, ma anche un modo attraverso le parole, di rinascere, di continuare a vivere, per reagire alle difficoltà e agli ostacoli che la vita ti propone, per farti capire chi sei e qual è il tuo cammino.

Un richiamo a Pasolini tanto amato, i ringraziamenti dell’autrice ed un prologo, contribuiscono a dare forma a questo libro, a questo percorso di vita che non può che essere di aiuto a tante persone perché gli errori e le scelte di alcuni, comunicate, assieme alle loro conseguenze, sono da monito ad altre che magari vengono a trovarsi in esperienze simili.

Il libro è non a caso il migliore amico silenzioso che “ti parla” quando vuoi, ma non ti giudica.

Sta a noi,attraverso la lettura e la rilettura, cogliere gli aspetti più nascosti e intrinseci nel testo stesso che l’autrice ci vuole comunicare.

Buona lettura a tutti.

Sabina Bernardis