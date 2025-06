Lo Hijab mancante di Roberto Pegorini (Todaro Edizioni)

Torna in libreria Roberto Pegorini e con lui tornano l’ispettore Valerio Giusti e la sua squadra e lo fanno con “Lo hijab mancante” (Todaro Edizioni), un noir potente, umano e profondamente attuale.

Ambientato nell’hinterland milanese, il romanzo fonde abilmente elementi tipici del giallo con un’acuta analisi sociale, affrontando tematiche complesse come l’integrazione culturale, la violenza sulle donne, i pregiudizi etnici e le dinamiche familiari all’interno delle comunità immigrate.

La narrazione si apre con la scoperta del cadavere di Jessenia Rahimi, una giovane donna afghana trovata priva di vita all’esterno del locale dove lavorava. Accanto a lei c’è Umut, suo compagno segreto di origine pachistana, il primo a trovare il corpo.

La loro relazione è un amore tenero e autentico ma osteggiato dalle rispettive famiglie per ragioni culturali, religiose e sociali. A rendere ancora più inquietante la scena del crimine è l’assenza dello hijab, il velo islamico che Jessenia indossava sempre con orgoglio. Questo particolare diventa da subito il simbolo di un’identità violata, trasformandosi in un elemento chiave sia nell’indagine investigativa sia nella riflessione sociale più ampia che il romanzo porta avanti. Valerio Giusti, l’ispettore chiamato a indagare sull’omicidio, è un personaggio profondamente umano e sfaccettato.

Ex-compagno di Martina, con la quale ha avuto una relazione intensa ma naufragata, vive oggi in una solitudine emotiva che condivide soltanto con il fedele gatto Sebastiano, unico compagno delle sue giornate convulse e notti insonni.

Giusti non è l’investigatore stereotipato: sa essere autoritario e spigoloso, ma non rinuncia mai all’ascolto, all’empatia e a una costante attenzione verso chi lo circonda. La sua leadership non è imposta, ma conquistata sul campo grazie a una profonda fiducia nei suoi collaboratori, che considera parte di una vera e propria famiglia. A fianco di Giusti operano tre personaggi altrettanto ben caratterizzati: Melissa, donna forte e sensibile, David, pragmatico e leale, e Bettoni, soprannominato “Nerd”, genio informatico dal carattere eccentrico. Insieme formano una squadra affiatata, capace di alternare rigore e ironia, cameratismo e senso del dovere, dimostrando come il lavoro investigativo non sia solo tecnica, ma anche empatia e collaborazione. La dinamica tra i membri della squadra è uno degli elementi che danno maggiore calore alla narrazione, rendendo la lettura ancora più coinvolgente. L’indagine sul caso di Jessenia si sviluppa su più piani: non è soltanto la ricerca di un colpevole, ma una discesa nei meandri delle contraddizioni culturali e sociali della nostra epoca. Pegorini non si limita a raccontare un delitto, ma costruisce un vero e proprio affresco della società contemporanea, dove lo hijab diventa emblema di una barriera: barriera tra culture, tra generazioni, tra libertà e tradizione, tra l’apparenza e l’identità profonda.

Il romanzo esplora in maniera puntuale e commovente le vite dei personaggi coinvolti: da Nida, la madre della vittima, divisa tra dolore e obblighi religiosi, a Irene, donna schiacciata dalla violenza del compagno, passando per Mamba, killer senza scrupoli, e un gruppo di giovani teppisti dai chiari tratti neofascisti, manovalanza al servizio di poteri più grandi. Nessun personaggio è superficiale o lasciato al caso: ognuno è tratteggiato con precisione, inserito in una rete narrativa coerente e realistica. Il romanzo si distingue anche per lo stile narrativo di Pegorini: diretto, limpido, mai retorico, ma capace di evocare immagini forti e di trasmettere emozioni intense.

L’autore accompagna il lettore passo dopo passo nell’evoluzione dell’indagine, mettendolo a conoscenza di ogni indizio, come un vero membro della squadra. La scrittura alterna momenti di forte tensione narrativa a scene più intime e riflessive, senza mai perdere ritmo o coinvolgimento. I dialoghi sono realistici e spesso attraversati da un’ironia che alleggerisce i toni più cupi senza mai tradire la serietà dei temi trattati. Una delle grandi forze del romanzo è proprio questa: la capacità di coniugare intrattenimento e riflessione, suspense e consapevolezza sociale. La Milano descritta da Pegorini non è soltanto sfondo, ma personaggio a sua volta: una città complessa, fatta di periferie dimenticate e quartieri in fermento, in cui convivono disperazione e speranza, conflitti e possibilità di riscatto. Infine, la forza morale dell’ispettore Giusti si rivela nel suo costante interrogarsi sul senso di giustizia: “Cercavi giustizia, trovasti la legge”, come canta De Gregori. Ma per Giusti la legge non basta se non è accompagnata da verità, da comprensione e, a volte, da compassione. In questo senso, il suo personaggio incarna un ideale di investigatore che non si accontenta di chiudere i casi, ma cerca di comprenderne il senso profondo, anche a costo di esporsi personalmente e sfidare i protocolli.

“Lo hijab mancante” è dunque molto più di un noir: è un romanzo coraggioso, lucido e umano. Un’indagine che porta alla luce non solo il colpevole di un delitto, ma anche i tanti volti dell’intolleranza, della paura dell’altro, delle barriere invisibili che ancora oggi ci dividono. Pegorini, con voce matura e consapevole, offre al lettore non solo una storia ben costruita, ma anche l’opportunità di interrogarsi sul presente.

David Usilla