San Vincenzo Ferreri – Veloce Scheda biografica

Vincenzo Ferreri nasce in Spagna , a Valenza il 23 gennaio 1350.

Di famiglia nobile, imparentata addirittura con i reali, cresce fra agi e ricchezze ma nonostante ciò, in giovane età, non avendo ancora 18 anni, si fa monaco domenicano, è famoso, nelle rappresentazioni artistiche, il suo abito bianco e nero.

Si contraddistingue da subito per la sua erudizione e pietà religiosa come sua madre Costanza Miguel, donna di grande fede, l’ha sempre allevato.

Viene raggiunto da proposte di prestigiose cariche, ma lui, che fra le cose, è sacerdote e insegnante di teologia, spesso rifiuta, in quanto il suo grande sogno è quello di diventare un predicatore itinerante per diffondere quanto più possibile la Parola di Dio.

Vive in un periodo molto caldo della storia civile e religiosa: siamo nel XIV secolo, quando a causa di guerre e rivalità fra gli Stati Europei e la sede pontificia di Roma, ha luogo il grande Scisma d’Occidente, che vede la Chiesa Cattolica spaccarsi in due grandi tronconi ognuno presieduto da un sommo pontefice, ma non solo, ci sarà un periodo che vedrà il contendersi il trono di Pietro di ben TRE Papi,

Vincenzo Ferrer ordinato presbitero nel 1379, entra a corte del Papa di Avignone (detto anche Antipapa con il quale la famiglia di Vincenzo e in generale la Spagna era schierata) e della quale fa parte anche il cardinale Pedro De Luna, suo affezionatissimo sostenitore e, un giorno, lui stesso supremo capo della Chiesa separatista, col nome di Benedetto XIII.

Da quest’ultimo eletto suo personale confessore e consigliere, ma rigettando con fermezza l’offerta di nomina a cardinale, si sviluppa sempre di più in lui un senso d’infelicità per la separazione in seno al Corpo Mistico di Cristo.

Inoltre, guarito da una terribile malattia (in seguito all’intervento prodigioso di Gesù Cristo a detta sua), egli ottiene la dispesa di lasciare l’ambiente di palazzo, mai particolarmente amato, per realizzare i suoi progetti d’evangelizzazione.

Percorre l’Europa in lungo e in largo (in particolar modo la Spagna, ma anche Svizzera e Germania ), accompagnato dai famosi flagellanti (coloro che frustano da soli in segno di penitenza).

I suoi sermoni sono caratterizzati da un notevole ardore di fede, incentrati in maniera particolare sulla venuta dell’Anticristo e sui 4 Novissimi, ossia

la morte,

il giudizio particolare,

il paradiso

o l’inferno

I sermoni di Ferreri viene ricordato anche per una forma di antisemitismo che si scatena contro gli Ebrei, favorendone segregazione sociale, restrizioni, allontanamenti e conversioni anche forzate, fortunatamente non incoraggiando mai azioni fisiche violente contro di essi.

Altre caratteristiche particolari? Secondo le agiografie, si racconta che pur parlando lui valenzano, le folle lo comprendevano, nonostante di lingue e culture differenti.

Muore a 69 anni il 5 Aprile 1419. Così come in vita, anche dopo la sua morte gli vengono ascritti numerosi e strepitosi miracoli (conversioni, guarigioni, addirittura risurrezioni di morti), che lo portano alla canonizzazione 36 anni dopo la sua scomparsa, il 3 Giugno 1455 su forte spinta del re Alfonso V d’Aragona.

Il suo culto è molto diffuso in tutti i paesi del mondo raggiunti dalle missioni domenicane e dalla cultura spagnola, ma anche in Italia, dove è molto venerato e considerato quasi un nostro connazionale.

Matteo Melis