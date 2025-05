Intervista a Vincenzo Galati – Il Redentore – Mursia

Abbiamo da poco recensito il romanzo di Vincenzo Galati: “Il Redentore” edito da Mursia, e abbiamo ora il piacere di scambiare quattro chiacchiere con lui.

Ciao Vincenzo, grazie per essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Ma certo, anzi, mi fa piacere! Le chiacchierate genuine, senza troppi formalismi, sono sempre le migliori.

La prima domanda è obbligatoria: qual è il tuo rapporto con la religione?

Ti direi… abbastanza distaccato. Non ho un grande rapporto personale con la religione, ma da scrittore mi affascina moltissimo. Nel romanzo Il redentore, il tema religioso non è centrale in senso spirituale, ma diventa una maschera, un sipario dietro cui si nasconde la follia. È un’idea narrativa, più che una riflessione teologica. La religione, nel libro, è lo specchio deformante di qualcosa di più oscuro.

Quanto e come hai dovuto documentarti per scrivere questo romanzo di non facile stesura?

Un bel po’. Mi sono immerso in articoli, saggi, cronache di eventi realmente accaduti… e poi ho lasciato decantare tutto dentro la storia. Mi affascinava l’idea che realtà e finzione potessero intrecciarsi fino a confondersi. La documentazione è stata un viaggio a sé, a tratti inquietante.

Il tuo romanzo segue due linee temporali, come ti sei organizzato per scriverlo?

Con molta pazienza e una scrivania piena di post-it! Scherzi a parte, ho scritto alternando le due linee in parallelo, cercando di mantenere sempre vivo il legame tra passato e presente. È stato come costruire un puzzle: ogni pezzo doveva incastrarsi perfettamente, ma senza mostrare subito l’immagine finale.

Perché hai scelto Siena come palcoscenico del tuo romanzo?

Perché Siena ha quell’aura senza tempo. È una città bellissima, certo, ma anche misteriosa. Ogni vicolo sembra raccontare qualcosa. E poi, il contrasto tra l’arte, la luce, la storia… e la violenza nascosta. Mi serviva una città che fosse quasi un personaggio, e Siena lo è diventata. Aggiungo anche che, pur essendo genovese, vivo in provincia di Siena da diciannove anni, quindi è un’ambientazione, in qualche modo, anche naturale.

L’onestà e/o il tradimento è uno dei punti cruciali del tuo libro, tu che valore gli dai?

Un valore enorme. Forse è proprio su questi due concetti che si giocano le nostre scelte più importanti. Nel libro, il tradimento è spesso la molla che fa esplodere le coscienze. E l’onestà… beh, a volte è una conquista. Altre volte, un’illusione.

Avevi già in mente tutto della tua storia quando hai iniziato a scrivere o qualcosa è cambiato durante la stesura?

Avevo uno scheletro, ma durante la scrittura molti muscoli si sono mossi da soli. Alcuni personaggi si sono ribellati, hanno preso strade inaspettate. Ed è la parte che amo di più della scrittura: quando la storia inizia a parlarti e tu devi solo starla a sentire.

Cosa pensi degli autori blasonati che davanti a critiche sensate dei lettori reagiscono con supponenza? Tu che rapporto hai con le eventuali critiche?

Penso che ogni lettore abbia diritto di esprimere propria opinione, anche se tagliente, purché espressa con toni civili. Nessuno è al di sopra del giudizio. Personalmente, le critiche – quelle costruttive – mi aiutano a crescere. Quelle distruttive… beh, provo a lasciarle scivolare. Anche se, lo ammetto, a volte pungono.

Nel tuo libro citi tra gli altri Donato Bilancia, sei appassionato di True Crime?

No, direi di no. Il True Crime mi interessa per il suo lato umano, più che per il crimine in sé. Mi interessa capire il “perché”, non tanto il “come”. E Donato Bilancia è stato un caso “esemplare”, da questo punto di vista; senza considerare che in quel periodo io vivevo a Genova e ho respirato l’aria che c’era in quel periodo in Liguria, e non la dimentico. Bilancia girava tra di noi genovesi, ha abitato per un periodo anche a trecento metri da dove abitavo io, insomma, non poteva non toccarmi quella storia.

Quando hai capito che scrivere era la tua passione e che avevi anche tutte le carte in regola per farlo?

Quando ho smesso di scrivere per me stesso e ho iniziato a pensare a chi avrebbe letto. Credo che la vera svolta sia lì: quando smetti di guardarti dentro e cominci a raccontare qualcosa che possa risuonare anche negli altri. E capire se hai le carte giuste… forse non lo si capisce mai davvero. Si continua a mescolare il mazzo.

Qual è il tuo scrittore preferito e quanto ha influenzato la tua scrittura?

Non ne ho uno solo. Leggo un po’ tutti i generi di giallo – e non solo giallo – e ogni autore che incontro è, in qualche modo, utile o interessante. Alcuni per la trama, altri per lo stile, altri ancora per quello che mi insegnano su cosa non fare. È un mosaico continuo.

Se il tuo romanzo diventasse un film, chi vorresti ricoprisse il ruolo del commissario?

Domandona! Forse Stefano Accorsi, se vogliamo un volto familiare ma capace di mostrare ombre. Oppure Alessandro Borghi, per un’interpretazione più viscerale. Mi piacciono gli attori capaci di raccontare i silenzi, non solo le battute. Malaspina però è rosso di capelli, Bisognerebbe però tingere loro i capelli di rosso, perché Malaspina è così.

Siccome il nostro blog è seguito da molti aspiranti scrittori, vuoi dar loro qualche consiglio?

Scrivete. Anche quando sembra inutile. Anche quando non vi piace quello che esce. Anche quando pensate che non valga nulla. È lì che si cresce. E poi leggete tanto, di tutto. Anche quello che vi sembra lontano da voi: è spesso lì che si nascondono le scintille migliori.

Vincenzo Galati ho visto sui social che sei in giro con il firmacopie, vuoi darci un po’ di date?

Con piacere! Sto girando un po’. Le prossime date saranno: il 10 a Siena, poi il salone di Torino. Le date comunque le aggiorno sempre sui miei social, quindi seguitemi lì. E se passate a trovarmi, mi raccomando: fatemi domande, parliamo di libri, di storie… di tutto. È il bello dell’incontro!

Grazie mille a Vincenzo Galati per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti