Recensione “Il redentore” – Vincenzo Galati – Mursia editore

Il romanzo: “Il redentore” edito da Mursia che porta la firma di Vincenzo Galati si sviluppa su due piani temporali che si intrecciano, in uno troviamo il passato del commissario Malaspina, protagonista della storia, e sull’altro il suo tempo presente, alle prese con un instancabile serial killer che uccide seguendo un suo schema.

Gli omicidi portano tutti una firma inconfondibile, l’asportazione di uno insolito souvenir del corpo della vittima: la lingua.

C’è tanto lavoro di ricerca dietro questo romanzo e questo rende la storia accattivante e non un semplice volume d’evasione.

Dal titolo e dalla copertina sì intuisce facilmente che la religione, o Il fanatismo, sarà uno degli ingredienti della storia, ed effettivamente è così, ma la tematica spesso abusata viene qui utilizzata in modo se vogliamo dotto, ricercato, ma non per questo poco comprensibile ad un lettore, che come me, è lontano anni luci da Bibbia, Santi e tutto quello che gli gira attorno.

Leggere “Il redentore” mi ha incuriosito e offerto spunti per approfondire alcune tematiche presenti nel libro.

Un thriller religioso quello di Galati che non si risparmia in cadaveri e amputazioni, senza cadere mai nello splatter, cosa assai gradita.

La figura del commissario, decisamente umano, è lontano da quella di alcuni protagonisti supereroi, e il romanzo, salvo strane scelte editoriali, pare essere autoconclusivo.

Una storia in cui la soluzione per un lettore attento potrebbe apparire di facile individuazione, ma non dimentichiamoci che dietro alla trama c’è un abile scrittore, che non sempre tutto è come sembra… anche se alcune volte sì.

Il redentore riserva più di un colpo di scena, uno di questi mi ha lasciato perplessa, ma altri ti faranno dire senza ombra di dubbio: “Ok Galati è un genio!”

Un romanzo che lascia il lettore soddisfatto perché in qualche modo la storia si chiude due volte e se a qualcuno non soddisfa la prima, apprezzerà sicuramente la seconda come me.

Voto quindi decisamente positivo perché “Il redentore” è un romanzo che scorre veloce ma che non si dimentica facilmente.

Sandra Pauletto