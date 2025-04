Virgola sotto virgola – approfondimento di Carmelo Zisa

Virgola sotto virgola

Per capire perché le somme e le sottrazioni tra numeri decimali si svolgono incolonnando virgola sotto virgola, è necessario comprendere (per grandi linee) i concetti di numero e quantità.

Senza addentrarci nei tecnicismi matematici di classe di equivalenza, relazione biettiva e via dicendo….diremo che

un numero è un oggetto matematico che utilizziamo per contare degli oggetti

una quantità è un oggetto matematico che esplicita oltre il numero degli oggetti anche la tipologia degli oggetti contati

facciamo degli esempi per meglio intenderci:

numeri: 3….400…..3,5

quantità: 3 mele, 4 centinaia, 3,5 decimi

La differenza fondamentale tra numeri e quantità sta nel fatto che mentre è sempre possibile sommare 2 qualsiasi numeri ed ottenere come risultato un numero, la somma di 2 quantità non è sempre possibile svolgerla..

Ad esempio

3+4=7 a sempre senso

3 mele + 4 mele= 7 mele

3 arance + 4 arance= 7 arance

Con il prossimo esempio incominciamo a percepire che qualcosa non quadra

3 mele + 4 arance= ??????

Sicuramente non sono 7 mele e neanche 7 arance…..già risulta più difficoltoso, ma ce la caviamo agilmente dicendo 7 frutti

Quindi abbiamo risolto l’arcano 3 mele + 4 arance = 7 frutti….eppure anche così qualcosa non torna, infatti se è sicuramente vero che parlando di 3 mele e 4 arance io stia parlando di 7 frutti, non è però così scontato che parlando di 7 frutti io stia parlando di 3 mele e 4 arance…potrei ad esempio parlare di 2 banane e 5 pesche…le cose incominciano a tornare nel momento in cui le mele assurgono al significato più generico di frutto e idem per le arance, in modo da leggere in vece di 3 mele + 4 arance , il più generico 3 frutti + 4 frutti e a questo punto i conti tornano…3 frutti + 4 frutti= 7 frutti

E allora 3 mele + 4 poesie????? Stavolta non c’è via di scampo…non vi è alcun modo di considerare per le mele e le poesie un significato più generico in modo tale da poter svolgere la somma, bisogna arrendersi al fatto che per poter sommare delle quantità esse debbono essere dello stesso tipo….

Ci siamo quasi…dobbiamo fare un ultimo sforzo….

Bisogna adesso introdurre il concetto di valore posizionale. Il nostro sistema metrico è decimale e posizionale. Decimale in quanto utilizziamo 10 cifre (da 0 a 9) e posizionale poiché la cifra assume un valore differente in base alla posizione in cui si trova nella scrittura del numero. Ad esempio nel numero 2324 abbiamo che il 2 più a sinistra individua il numero 2000 ( o la quantità 2 migliaia) mentre il 2 più a destra individua il numero 20 ( o la quantità 2 decine).

I valori posizionali sono raggruppati in periodi… il periodo dei “semplici”, il periodo delle “migliaia”, il periodo dei “milioni”, ….. e ogni periodo è diviso in “unità”, “decine” e “centinaia”.

Quindi nel periodo dei semplici abbiamo unità, decine e centinaia, nel periodo delle migliaia abbiamo unità di migliaia, decine di migliaia e centinaia di migliaia, nel periodo dei milioni abbiamo unità di milioni, decine di milioni e centinaia di milioni ecc..ecc..

Ancora qualcosa non torna….sommare 2000 e 20 in quanto numeri sarà sempre possibile, invece per sommare 2 migliaia e 2 decine abbiamo il problema che gli oggetti contati non sono dello stesso tipo…le migliaia sono diverse dalle decine.

I numeri sono sempre sommabili tra loro perché tutti i numeri conteggiamo implicitamente le unità del periodo dei “semplici”, quindi sono “dello stesso tipo”….cioè somme o differenze di unità.

Per sommare 2 migliaia e 2 decine le dobbiamo rendere dello stesso tipo….potrei trasformare le 2 migliaia in 200 decine o potrei trasformare le 2 decine in 0,02 migliaia o potrei addirittura trasformare entrambe le quantità ad esempio in unità semplici e svolgere così la somma.

Ebbene, quando sommiamo o sottraiamo 2 numeri decimali ( i famosi NUMERI CON LA VIRGOLA), l’incolonnamento virgola sotto virgola ci garantisce che le cifre numeriche che stiamo sommando siano tutte dello stesso tipo…unità con unità, decine con decine, centinaia con centinaia e via dicendo.

Carmelo Zisa

Questo è il mio canale youtube, iscrivetevi!

www.youtube.com/@matematichiamo/videos