Recensione: Alba Tragica – Paola Varalli (Todaro Edizioni)

Alba Tragica di Paola Varalli (Todaro Edizioni)

Tornano i quarantenni e dintorni già protagonisti di “Tira mòlla e messèda” (Todaro Edizioni), il trio formato da Pino, onesto idraulico dalla mente brillante, Marietto – ovvero Mario – il gommista aitante e sicuro di sé, e Viliam, rigorosamente scritto con la V e con una certa idiosincrasia al soprannome Villi, barista sempre dietro il bancone del suo bar.

A loro si aggiunge la Eddy – abbreviazione di Edmonda de Amicis – buttafuori in un locale notturno. La combriccola creata dalla magica penna di Paola Varalli torna sulla scena più vivace, affiatata e spassosa che mai.

L’ambientazione è la stessa del primo romanzo, la Milano degli anni Ottanta, e in particolare il Bar William, nel quartiere Paolo Sarpi, il loro punto di ritrovo quotidiano. Un’epoca in cui si credeva nel domani, in cui la “Milano da bere” era più di uno slogan: era uno stile di vita. Bastava sedersi al bar, sorseggiare una “bicicletta”, che ovviamente non è quella a due ruote che tanto ci fa sognare durante il Giro D’Italia, bensì un mix di bianco e bitter, rigorosamente con olive e patatine – e si aveva la sensazione che tutto fosse possibile.

Una Milano che oggi appare quasi irreale, soprattutto a chi non l’ha vissuta.

La città meneghina è senza dubbio protagonista in questo romanzo, come lo sono alcuni degli oggetti iconici di quel tempo, dai flipper alla Cimbali da caffè, dal Juke Box che accompagna i pomeriggi al bar tra le note di Massimo Ranieri ed Adriano Celentano all’arredamento classico dei bar dell’epoca fatto di sedie impagliate ed il bancone in formica verde. È anche un ritratto più generale dell’Italia degli anni 80, un ritratto nel quale tutti coloro che hanno vissuto quegli anni si possono tranquillamente ritrovare.

Si respirano a pieni polmoni le atmosfere e le sensazioni proprie di un’epoca che io personalmente ricordo con enorme affetto e nostalgia.

Oltre ai nostri “eroi”, tra i protagonisti di questo giallo, troviamo Alba Tremonti ribattezzata Alba Tragica, per il suo fare goffo ed impacciato e per il suo essere sempre con la testa tra le nuvole.

Le risate di scherno nei suoi confronti si sprecano, pure quelle dei nostri Marietto e Pino seduti al tavolo del solito bar. Diciamo che Pino ultimamente sorride meno, ha la testa altrove, alla sua amata Ornella, infermiera conosciuta durante le vicende raccontata in “Tira mòlla e messèda” sembra sparita e questa cosa non lo convince per nulla.

Inizia così una storia fatta di indagini, messaggi segreti e viaggi, il tutto condito dalla solita verve narrativa della nostra inimitabile Paola Varalli. Leggere i suoi libri è un’esperienza unica, riesce ad unire momenti di ironia, divertimento e risate ad altri più profondi e più introspettivi in un’altalena emotiva dalla quale non si vorrebbe scendere mai.

Quello che porta in scena Paola è un romanzo davvero molto ben scritto, fluido nell’incedere della narrazione e piacevolmente spruzzato di abbondanti dosi di allegria ed ironia che non fanno mai male, anzi.

Non smetterò mai di fare i miei più sinceri e sentiti complimenti a Paola Varalli, autrice con una marcia in più.

David Usilla