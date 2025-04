Recensione: “Pretendi un amore che non pretende niente” – Francesca Cerutti – AUGH! Edizioni.

Con il suo libro “Pretendi un amore che non pretende niente”, Francesca Cerutti ci fa riflettere sui rapporti di amicizia, di amore, che si delineano e si analizzano nell’excursus tra passato e presente.

Il libro è una raccolta di otto racconti, seguiti in calce da note bibliografiche e discografiche, il cui filo conduttore può essere l’Amore, nel senso universale, la scoperta di noi stessi attraverso la scoperta dell’altro, il rapporto nella sua evoluzione, gli aspetti caratteriali e caratteristici di ognuno di noi e, attraverso l’attenta osservazione, le loro manifestazioni ed i loro cambiamenti. Insomma, un libro che ci fa venir voglia di vivere anche le altrui esperienze, quelle dei protagonisti, che, in uno scenario altamente ben descritto e definito, ci coinvolge nelle loro situazioni quotidiane, una routine non sempre uguale a se stessa perché “Ci sono notti” che possono cambiare, cambiarci o modificare avvenimenti in modo palpabile, mai finora esistito.

Il titolo non è altro che il delizioso dono di un poeta, lungo una via, di fantasia o di realtà, di cui, solo leggendo verrete a conoscenza, ma che contiene un grande intrinseco valore emozionale, che rapisce e fa riflettere le persone con cui entra a contatto, facendoci capire che val la pena comprenderne il significato, e che spetta a ciascuno di noi cercare, trovare e dare il meglio di sé nel coltivare un amore che di per sé non pretende niente, se non la sua stessa esistenza, raggiungendo quindi uno dei più alti stadi dell’Assoluto.

Buona lettura, scorrevolissima, a tutti noi.

Sabina Bernardis