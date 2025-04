Recensione: “Quadri senza chiodi” – Michelina Buono – Fides Edizioni

Il romanzo proposto da Michelina Buono e coraggiosamente pubblicato dalla Fides edizioni: “Quadri senza chiodi” è uno di quei libri che una volta finiti di leggere ci lasciano addosso tanto su cui riflettere, oltre ad un senso di arricchimento personale per le cose acquisite o viste da punti di vista diversi e quindi rivalutate.

In linea generale il romanzo: “Quadri senza chiodi” (concetto che verrà chiarito nel libro e che darà una certa svolta quasi poetica al titolo) ha una trama da libro giallo, ma non è assolutamente corretto definirlo “giallo” perché sarebbe troppo limitante.

Attraverso sedici capitoli, Michelina Buono ci permette di vivere le lotte femministe che hanno permesso di ottenere quei diritti che le ragazze di oggi danno per scontati, ma che sono stati ottenuti attraverso lotte e sacrifici, purtroppo anche in tempi relativamente recenti.

Uno spaccato d’Italia dove il romanzo si mescola con la storia del nostro Paese, i suoi intrighi e i suoi misteri.

Ogni singolo destino ha il suo microcosmo di drammi, e nella vita della protagonista, o di chi le gira attorno, di certo non mancano le salite.

La figura della donna è analizzata nella sua quotidianità nell’Italia del dopoguerra, senza trascurare il rapporto impari uomo/donna, sottolineando che nonostante le avversità è possibile per il gentil sesso raggiungere risultati e ruoli che gli uomini ritengono di loro esclusiva.

C’è bisogno, per questi risultati di determinazione, dignità, coraggio e perseveranza, combattendo contro gli stereotipi di genere, contro le discriminazioni di ogni tipo e contro le credenze stereotipanti che hanno relegato buona parte del genere femminile al ruolo unico di casalinga, che deve accudire casa e figli.

Un libro quindi per tutti, che, in breve, non solo è piacevole da leggere, ma aiuta tutti a capire come ci si sente “dall’altra parte”, facendo vivere ad ogni lettore i pensieri e le esperienze vissuti, attraverso lo sguardo di questa “parte dell’Universo”.

Sabina Bernardis