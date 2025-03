Recensione “If, La Fondazione immaginaria” – Guaglione & Temporin – La Corte editore

Da tempo l’eclettico Fabio Guaglione ci ha abituato al suo nuovo modo di concepire una storia, ovvero iniziando da un romanzo per poi proseguire la trama in una graphic novel, o viceversa.

Uno dei suoi lavori precedenti, in questo stile, è stato Carisma di cui nel blog trovate sia la recensione del romanzo che del fumetto.

Ora ripropone lo standard con una storia tutta nuova: “If La Fondazione immaginaria”, edito da La Corte, che ha scritto, per quanto riguarda il romanzo, assieme a Maurizio Temporin.

Il progetto fa parte di quello che gli autori chiamano “ImagoVerso”.

Il volume era già stato editato anni fa da Mondadori, esce ora fondamentalmente con una nuova veste grafica legata al progetto a fumetti.

I due lavori possono essere letti sia singolarmente che in ordine sparso, per quanto io consiglio di iniziare dal romanzo che recensiamo di seguito.

If è una storia non ben catalogabile per genere, in quanto racchiude in sé aspetti della fantascienza, del fantasy, delle fiabe classiche, e strizza più di un occhio a delle tematiche definite New Age, relative alla legge dell’attrazione, almeno secondo me.

Vi siete mai chiesti cosa potrebbe succedere se aveste la capacità di rendere concreto quello che immaginate, o se quello che gli altri immaginano si riuscisse a materializzare davanti ai vostri occhi?

Potrebbe essere fantastico ma anche terribile, a seconda di quello a cui si sta pensando.

“If” immagina uno scenario in cui, in determinate circostanze, questo potrebbe accadere.

Ma non solo questo, sarebbe troppo limitante.

La fondazione immaginaria “Imaginary Foundation” è molto di più, e al suo interno, troverete dei membri inaspettati che sicuramente faranno sfregare le mani a tutti gli appassionati lettori e divoratori di libri.

Quella di Fabio Guaglione e Maurizio Temporin è più di un’idea geniale, è la madre di tutte le idee, e se noi lettori abbiamo un po’ di fortuna, “If” potrebbe diventare una saga interminabile, in quanto può spaziare oltre ogni limite e immaginazione… in tutti i sensi.

Tra le pagine di If non mancano gli omaggi ad autori arcinoti, più o meno mascherati, nonché a figure di altro genere, ma sempre famose.

Anche per questo è un piacere leggere il romanzo, dove può davvero accadere qualsiasi cosa.

Il finale, con colpo di scena esplosivo, chiude la storia, ma dà il via a qualcosa di cui si spera che il romanzo e la graphic novel sia solo l’inizio, perché nel mondo in cui viviamo, c’è un bisogno atavico di libri come questo.

Alla fine di questo romanzo, che conta 412 pagine, troverete un piccolissimo assaggino della versione Comics.

Ci sono delle parti nel libro che credo esser grandi verità e che andrebbero divulgate il più possibile, quindi non posso che consigliarVi di aprire le vostre giornate alla Immaginary Foundation, perché c’è un componente di questa fantastica agenzia in ognuno di noi.

Sandra Pauletto