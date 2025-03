Recensione film “Conclave” – Bruno Sartori

Recensione del film “Conclave” – Bruno Sartori

Il Vaticano da sempre suscita interesse per le proprie vicende “oscure”, che mal si conciliano con il carattere spirituale di un’istituzione che ha attraversato una storia millenaria non di rado tempestosa.

Scossa più volte da scandali veri o presunti, da scismi e crisi che ne hanno messo a dura prova la capacità di tenuta, la Santa Sede ha sempre saputo mantenere il proprio ruolo di faro della Cristianità.

Quale prezzo si è pagato e si paga, però, per tutto questo? Quali sono i retroscena inconfessabili, le verità taciute, le crisi pronte a deflagrare? Quali, soprattutto, le prospettive in un mondo che cambia vorticosamente e chiede con sempre maggiore urgenza di affrontare nuove sfide e nuove insidie?

Il film di Edward Berger, basato sul romanzo di Robert Harris, ci trascina in uno dei momenti maggiormente affascinanti e delicati della vita vaticana: il Conclave, appunto.

La morte di un pontefice, il vuoto di potere, l’isolamento dei vescovi rispetto al mondo esterno in costante e violento mutamento, i misteri, le trame, gli scontri, le ambizioni e soprattutto lei, la fede, che sembra rinsaldarsi proprio nell’istante in cui è maggiormente prossima a vacillare: sono questi i temi caldi della sceneggiatura curata da Peter Straughan che offre allo spettatore molteplici spunti di riflessione senza mai giungere realmente ad approfondirli. Punge, potremmo dire, senza mordere effettivamente. Offre, in ogni caso, un intrattenimento pregevole, dal ritmo emotivo sostenuto, giocato molto sui primi piani e le sfumature espressive di un cast in splendida forma, perfettamente calato nella storia. Su tutti, citazione d’obbligo per Ralph Fiennes, che impersona il decano Lawrence, incaricato di moderare l’elezione del nuovo pontefice: uomo di grande senso pratico, roso dal tarlo del dubbio e perciò profondamente umano, si trova a gestire un autentico ginepraio e, a un certo punto, si mette in forte discussione anche a livello personale. Di spessore anche le interpretazioni di Stanley Tucci, Sergio Castellitto, John Lithgow e Isabella Rossellini, chiamati a impersonare con grande autorevolezza le varie anime della Chiesa, che si scontrano e combattono senza esclusione di colpi per imporre la propria visione, fino all’ultimo, definitivo colpo di scena. Destinato a cambiare forse il volto di una Chiesa che immutabilmente, come già scrisse Manzoni, “soffre, combatte e prega”.

Bruno Sartori

Scheda

Regia di Edward Berger.

con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brían F. O’Byrne.

Titolo originale: Conclave

Genere Thriller,

USA, 2024

durata 120 minuti.

distribuito da Eagle Pictures.