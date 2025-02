Intervista Gabriele Giuliani – Le tre vie – Les Flâneurs Edizioni

Abbiamo da poco recensito il romanzo:” Le tre vie” di Gabriele Giuliani edito da Les Flâneurs Edizioni e abbiamo ora la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Gabriele, grazie per essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Certamente, è un piacere per me essere vostro ospite.

Da cosa hai tratto spunto per la tua opera?

Principalmente dalla mia città, cioè Roma. Tutti credono, erroneamente, che la città più magica d’Italia sia Torino, invece è la città eterna e come potrebbe non esserlo vista la storia di duemila anni di cui è testimone? È l’unica che ha una rete sotterranea così ampia di cripte e catacombe che si prestano a descrivere il suo lato più oscuro e stregonesco, esattamente le caratteristiche che ho cercato di riprodurre nella mia storia che va in antitesi con la visione della Roma turistica e solare, caciarona e un po’ stereotipata.

Per quanto riguarda l’idea invece, mi affascinava cimentarmi in un’impresa ardua, sia per il genere, un thriller che potremmo definire gotico, sia per la scrittura che presenta molte particolarità. Più protagonisti, più voci narrative, personaggi secondari fondamentali per la trama, ritmo narrativo incalzante e un cronotopo ben preciso. Quest’ultimo caso raro per me e la mia scrittura.

È un libro che vuole essere un omaggio alla mia città natale e all’amore che nutro per lei, oltre che una prova di scrittura e di genere letterario per me inusuale, con una complessità strutturale cercata e voluta.

Qual è la tua posizione nei confronti dell’esoterismo, da persona molto razionalistica oppure sei aperto?

La suggestione che suscitano certi argomenti è insita nell’animo umano, il nostro cervello reagisce in modo preordinato, facendosi trasportare dalla fantasia e dalle emozioni. Pensate alle piramidi egizie, alle maledizioni, ai miti di Atlantide e Mu, agli extraterrestri. Quindi, a livello narrativo, l’esoterismo conferiva quella patina di mistero e paura che abbinata alla storia di Roma rende il testo misterioso e cupo ma estremamente affascinante.

Consideriamolo quindi un espediente narrativo di cui io, come autore, mi sono divertito e non poco a tracciare e delineare, mentre come persona ne ho un approccio razional scientifico e quindi disincantato.

Cosa pensi del fenomeno delle sette?

Ritengo che ogni forma di organizzazione e pensiero se sfocia nel fanatismo si tramuta nel pericolo più grande. Le sette, in questo senso, ne sono l’esempio eclatante. Partendo da un credo, una convinzione, si diventa adepti e quindi ciechi alla razionalità e dediti solo al culto o all’idea, si compiono, e soprattutto si giustificano, tutti le azioni. Specialmente quelle più abiette.

La storia è piena di culti sfociati in tragedie, gli anni Settanta negli USA ne sono stati un esempio. Il fatto è che contengono sempre i germogli del fanatismo che toglie ogni possibilità di dialogo. Del resto, la storia degli ultimi trenta anni ne è stata testimone. Alcune grandi tragedie internazionali si basano su questo: fanatismo.

Quanto peso ha avuto la letteratura nella tua vita? Come pensi si possa fare per diffonderne la passione?

Un peso specifico enorme! È parte integrante della mia vita, non posso immaginare un mondo senza libri. È sempre stato un compagno di viaggio, o spesso il ricordo e simbolo di un viaggio, dato che ne acquisto sempre uno nei posti che visito. Inoltre, quasi tutti i libri che ho letto hanno formato la persona che sono diventato oggi. Partendo dai classici per arrivare ai contemporanei i libri tracciano una strada da seguire, aprono la mente, insegnano, sono le nostre “pillole del sapere” e la loro diffusione è un perno attorno al quale far ruotare la cultura. Purtroppo, anche loro sono lo specchio della società in cui viviamo e quindi la maggior parte è narrativa di consumo facile e immediata, cosa che non amo, ma che a suo vantaggio permette una diffusione capillare e le nuove generazioni, con il fenomeno del “booktok”, stanno usando in modo massiccio i libri creando un polo d’interesse da osservare con estrema attenzione. E se anche la modalità non incontra il mio favore, anche se vorrei che il tema libro venisse trattato con più serietà, mi accontento che i ragazzi leggano. Spero solo che dopo i fantasy e i romance scadenti passino a letture più impegnative e formative, del resto ogni età ha la sua fase ed è sempre meglio che non avere lettori.

La maggiore diffusione… sarà banale ma direi il contenimento dei costi. Il prezzo di un libro è alto in rapporto alla disponibilità economica media del nostro paese. Leggendo anche solo un libro a settimana, un centinaio di euro al mese possono incidere significativamente su un bilancio. Il digitale non sta rappresentando una soluzione. Oltre a questo, creare poli di interesse con festival dedicati e non solo le fiere, tra l’altro con ingresso a pagamento. Ma è dai vertici, dall’alto, dalla politica che devono partire le strategie, gli incentivi, la defiscalizzazione, noi nel settore facciamo quello che possiamo. Però mi permetto un piccolo consiglio, un gesto che tutti possono fare: regalare un libro. Feste, compleanni, natale, regalate un libro! Non cambierà il mondo, ma forse lo migliorerà un pochino.

Come si può frenare un’eccessiva brama di potere e trasformarla in uno stimolo a fare sempre di meglio?

Domanda interessante: direi che dipende dall’ambito nel quale si opera. Un medico, ad esempio, può aspirare a diventare primario, il numero uno in quella struttura e per farlo dovrà essere il migliore. A un politico, invece, non importa che operi bene o male, ma solo il consenso che deriva dalle sue scelte.

Tendenzialmente la “brama” non è mai positiva, rischia anch’essa di diventare fanatismo, rende ciechi perché interessa arrivare all’obiettivo. Dovrebbe invece essere solo una guida per migliorarsi. La differenza la fanno la cultura e l’intelligenza, fattori che vedo sempre strettamente correlati e sempre più rari.

Il tuo romanzo sembra richiamare le atmosfere dei libri di Dan Brown in qualche modo sei un estimatore di questo scrittore?

Me lo hanno detto in molti, invece ti confesso che, pur conoscendolo e sapendo bene il peso e l’importanza del nome nell’ambito editoriale, non ho mai letto un suo libro. Penso semplicemente che quando tratti certi temi, crei certe atmosfere, parli di chiese, di cripte, di sotterranei e leggende, misteri secolari… i testi tendono ad assomigliarsi perché suscitano reazioni simili. In ogni caso, mi accontenterei di avere un decimo del suo successo! Per curiosità: hai fatto la stessa domanda a Dan? Scherzo, però pensa che divertente sarebbe osservare la sua espressione!

Quali sono i tuoi generi letterari e autori preferiti?

Sono sempre stato attratto dalla surrealtà e quindi gli autori che ne hanno trattato restano i miei fari della letteratura: Pirandello, Campanile, Buzzati. Reputo che i grandi del nomi del Novecento siano ancora irraggiungibili come Calvino, la Fallaci, Pavese. Non amo i fantasy mentre sono attratto dalla fantascienza, un genere che in Italia purtroppo non ha grande impatto. Il mio grande amore sono le biografie meglio se autobiografie.

Com’è organizzata la tua giornata da scrittore?

Al mattino lavoro come editor per i testi che mi vengono affidati, circa due ore, due ore e mezza. Poi un’oretta per tenere le file dei vari social e il resto per le attività quotidiane e un minimo di allenamento fisico, altrimenti la nostra è una categoria che rischia di rimanere seduta quindici ore al giorno.

Al pomeriggio la settimana è divisa a metà. Due o tre giorni per i corsi di scrittura creativa che tengo come docente, il resto dei giorni mi dedico invece alla mia scrittura, intesa non solo come atto di scrivere, ma nella sua interezza e quindi ricerche, documentazione, sperimentazione, aggiornamenti, scambi di idee. Il momento che preferisco è la sera, quando cala il silenzio, si è fatto buio, tutti sono impegnati a mangiare o cucinare, mentre per me è il momento dei bilanci e delle nuove idee da elaborare e strutturare. Per farlo spengo tutto: telefono, PC. Credo che sia importante ricavarsi anche brevi momenti per analizzare ciò che si è fatto, la nostra vita ce lo permette sempre meno. Ma noi autori abbiamo il dovere di farlo.

Il tuo libro sembra aprire a un seguito, ci saranno nuove avventure di Marta, Ludovico e Rocco?

No, assolutamente. Sono piuttosto categorico su questo. Nessuno dei miei romanzi ha mai avuto un seguito, ne l’ho mai nemmeno pensato. Credo che ogni storia conclusa debba rimanere tale, anche se io scelgo spesso dei finali aperti non per questo ho in mente di riprendere in mano quei personaggi o quelle storie. Hanno dato tutto quello che potevano, è giusto lasciare spazio ad altre storie e personaggi che quotidianamente vengono a bussare alla mia porta. Tra l’altro confesso che nemmeno come lettore amo le saghe, segno che i seguiti non sono nel mio DNA di autore.

Sei già al lavoro su qualche altro libro?

Certamente. In realtà ho già almeno tre storie da scrivere, e ho deciso di dare alla precedenza a quella che bussava con maggiore insistenza nella mia testa. Un romanzo molto, ma molto impegnativo che copre più archi temporali e che necessita di una minuziosa ricerca. Mi ripeto spesso che è un’idea talmente ambiziosa che potrebbe anche non vedere mai la luce, ma la voglia di scriverla è troppo forte. Del resto ho tenuto la media di un libro l’anno per sei anni, più svariate antologie, di cui una molto importante in uscita per questa primavera, quindi posso permettermi anche uno stacco di tempo più lungo per completare questo progetto.

Grazie mille per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti.

Grazie a voi e buona scrittura a tutti.

Matteo Melis