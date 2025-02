Intervista a Antonio G. D’Errico – Viaggio infinito- Homo Scrivens

Abbiamo da poco recensito il romanzo “Viaggio infinito” di Antonio G. D’Errico, edito da Homo Scrivens.

Abbiamo la possibilità di ospitare nuovamente sulle nostre pagine l’autore per una breve chiacchierata.

Ciao Antonio, bentornato! Abbiamo una serie di domande sul tuo nuovo romanzo…

Qual è stata l’ispirazione principale dietro la stesura di Viaggio infinito, Al-Rihla? Ci sono esperienze personali o storie che hanno influenzato il libro?

Gustave Flaubert andava ripetendo più spesso di essere egli stesso Madame Bovary, la protagonista femminile del suo omonimo romanzo. “Madame Bovary c’est moi”, così replicava per una sua necessità di dare voce a un richiamo intimo, imprescindibile. Una scrittura autentica, profonda, vera, necessaria è sempre riflesso e immagine dell’animo e del soffio vitale dell’autore dell’opera letteraria. Le parole hanno bisogno di un sostegno di realtà, senza il quale rimarrebbero solo macchie scure su fogli di carta. Le pagine di un libro potrebbero essere percepite per una reazione dei sensi come cosa morta, se non vi fosse un indizio rilevabile che quei segni indichino un cammino percorso o da percorrere, segnali di una dimensione, una volontà espressa o da esprimere, una bellezza o un cambiamento mostruoso dove le anime sull’orlo della rovina cercano un’ultima speranza di salvezza. Sono le condizioni estreme che riparano nella necessità di una pace sovrumana, dove i sentimenti contemplano la vita e la realizzano oppure la negano inasprendo conflitti diversamente superabili. Il dissidio tra bene e male è all’origine dello scontro che s’intravvede all’orizzonte delle immagini descritte nel libro Viaggio infinito, Al Rihla, la contemplazione di una pace che non trova forma e tempo, l’alba e il tramonto delle gioie e delle speranze dove tutto appare nella fiducia verso il domani o vanifica nelle immediate controversie.

Il tema dell’immigrazione e della ricerca di un futuro migliore è centrale nel romanzo. Come hai deciso di affrontare un argomento così attuale e complesso?

Il viaggio è l’immagine stessa della ricerca dell’ulteriore e dell’altrove. La migrazione è una conseguenza. Uccelli, animali diversi, popoli si mettono in cammino in maniera naturale, non c’è nessuna ricerca: è una spinta, un anelito e una speranza, qualunque sia la sorpresa finale. Si accetta nella pienezza finale dello spirito o nella disperazione, quando anima e corpo sono vinti dai fallimenti e dalle fatiche. Quei corpi privi di vita sulle onde di un mare nero sono la ragione per cui l’animo di chi assiste a certe sciagure si commuove o trova distrazioni per resistere ai richiami delle scelte da compiere. Di fronte alle mostruosità si può restare in silenzio e sperare che niente accada a se stessi, si può piangere per il destino delle vittime, ci si può sentire in colpa o assolversi. L’attualità è sempre complessa e le risorse inadeguate per sperare di attutire le differenze.

I personaggi di Youssef e Mohammed sono ritratti con grande umanità e profondità. Hai preso spunto da persone reali per costruire le loro storie?

Sono persone che fanno parte degli otto miliardi di persone che popolano la terra. Youssef e Mohammed li ho incontrati tra migliaia di visi estranei che mi passano davanti ogni giorno, in mezzo a chi sogna una vita possibile, chi vive nell’indifferenza e chi ha un traguardo personale da raggiungere. Sono due giovani di cui ho avvertito l’esistenza. Fanno parte di un mondo che mi incuriosisce, che hanno molto da imparare e tanto da insegnare. Sono uomini che possono diventare miei amici o essere miei nemici, dipende da come mi pongo anch’io nei loro confronti. La realtà è una condizione che si crea insieme, condividendo l’aria e la terra, vivendo con gioia, tra chi è carico di entusiasmo e chi, invece, si abbatte e si perde dietro a malinconie che non lasciano scampo. Youssef l’ho incontrato realmente anni fa in un villaggio nei pressi di Tangeri, nella costa settentrionale del Marocco. Mi disse che aveva vissuto a Torino, conosceva molto delle nostre città, ma poi era tornato a vivere a casa sua, perché solo lì la sua vita trovava senso.

La narrazione offre un ritratto vivido e dettagliato della quotidianità, dalle descrizioni dei paesaggi al rapporto tra Youssef e suo nonno. Quanto è stato importante per te trasmettere questo senso di intimità e di autenticità?

Il ritorno di Youssef in Marocco rappresenta l’evento sostanziale del libro. Va a vivere insieme al nonno, un uomo vecchio e solo, in una casa nella campagna di Tangeri, tra la collina e la pianura che lambisce il mare di fronte. Ogni gesto e ogni sospiro sono emanazione di storie vissute, sedimentate negli anni, quando gli affetti sono stati attaccati e segnati dal vuoto creato dal tempo, quando la nostalgia rimane l’ultimo conforto dell’esistenza che non ha più necessità di parole. I giorni sono cadenzati dai gesti consueti, dall’andare al souk, dal trapiantare un albero di limoni nel campo dietro la casa, dal fare visita alla sorella del nonno per rinvigorire il terrazzo con nuove piante di palme, dai racconti dello zio, vecchio libraio della città, che gli dice della sua amicizia con lo scrittore Tahar Ben Jelloun, rinvigorendo nello sguardo eccitato dal ricordo della bellezza di quella frequentazione. Sono i gesti di chi nella realtà è immerso totalmente e il suo tempo segue il ciclo naturale del divenire delle giornate. Niente è più necessario dei sospiri nei momenti di chi ha vissuto il tempo andando incontro al domani sapendo in anticipo di appartenere a un giorno così.

Nel romanzo si percepisce una forte critica all’indifferenza della società verso i più deboli. Credi che la letteratura possa giocare un ruolo nel sensibilizzare il pubblico su questi temi?

Ci sono tante cose che sensibilizzano il pubblico. Sicuramente la letteratura sensibilizza un pubblico che trova nel libro una verità, anche se gli effetti sono diversi perché diverso è l’animo delle persone. C’è chi legge per non pensare, ad esempio, e chi lo fa proprio per lo scopo opposto. Altri leggono per curiosità o per leggerezza. C’è chi non legge affatto. Oscar Wilde riconosceva nell’arte la totale inutilità. Allora, verrebbe facilmente da chiedersi: perché scrivere? Allo stesso modo del perché si legge, le risposte sono varie. Le mie risposte sono cambiate negli anni. Adesso so per certo che la letteratura potrebbe cambiare le sorti dei popoli. Ma anche il popolo è un concetto disomogeneo se non del tutto vago. Anche chi scrive è diverso da un altro che scrive secondo il suo modo di essere. Non tutta la letteratura, pertanto, sensibilizza chi legge. Certa scrittura vuole lasciare le cose così come sono, quindi scrive di niente, cantando le lodi delle formiche o dei pappagalli. Solo di tanto in tanto c’è qualche novità in certa letteratura che narra le avventure dei cani o dei ricci. E i ricci mi sembra che in questo periodo siano molto di moda tra i lettori. In definitiva, la letteratura sensibilizza chi ha un animo sensibile per cultura, formazione personale, educazione, perché ha dentro “quella legge morale” a cui richiama l’epitaffio sulla tomba di Kant e quel “cielo stellato sopra di me”.

Il libro mescola con maestria temi personali, sociali e universali. Come sei riuscito a bilanciare la narrazione intima con il contesto più ampio delle migrazioni e delle ingiustizie globali?

Non ho cercato l’equilibrio nella scrittura, ho solo seguito la descrizione di fatti che si manifestano nel mondo delle rappresentazioni esterne, che nella realtà della materia interiore si rappresenta come pensiero, cioè relazioni di cause. I personaggi si trovano a rappresentare a se stessi certi eventi che li scuotono, quali sono certi dialoghi sui popoli e le conseguenti conclusioni razzistiche a cui giungono animi privi di sensibilità. Nei momenti di riflessione, invece, nel silenzio della stanza, si dedicano alla cura dell’anima, dedicando preghiere al Signore, ricordando la gentilezza di un gesto della mamma lontana, avendo nostalgia della casa e dei fratelli.

Se dovessi scegliere un messaggio che speri rimanga impresso nei lettori dopo aver letto Viaggio infinito, Al Rihla, quale sarebbe?

Un libro come questo si scrive solo dopo aver conosciuto verità e l’assoluta bellezza delle relazioni umane che creano legami di estrema necessità tra gli uomini e tra i popoli del mondo.

Margherita Matteini Palmerini