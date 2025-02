Intervista a Fulvio Greganti autore di “Assaporai il piacere della battaglia coi miei pari” edito da Elsa Major

Buongiorno Fulvio Greganti le confesso che mi fa molto piacere incontrarla, ho letto buona parte della sua produzione letteraria, e mi sembra quasi di conoscerla dai tempi della giovinezza. Quindi volevo chiederle se le potevo dare del tu?

Vai con il tu.

Innanzitutto vorrei chiederti come mai hai deciso di romanzare gli ultimi anni di vita di Lucio Battisti, mostro sacro del nostro cantautorato, essendo a rischio anche di denunce dalla moglie Grazia Letizia, che spesso protegge l’utilizzo della figura del marito?

Ci siamo ovviamente cautelati, sia io che la mia casa editrice che ringrazio anzi molto per i suggerimenti. Non volevo mancare di rispetto ma romanzare un “eventuale” Lucio Battisti.

Una cosa che ho molto amato di questo romanzo è il fatto che parla del Battisti post Mogol. Io ho sempre amato, salvo alcune eccezioni, più il periodo con Panella che quello di grande fruizione di inizio carriera. Cosa ne pensi, sei d’accordo con me?

Non tutto Panella mi piace. Gli ultimi due album bianchi li trovo un po’ ripetitivi e stanchi. Comunque i miei due album preferiti di Battisti sono Anima Latina e Don Giovanni, uno di Mogol e uno di Panella.

Quello di romanzare la vita di personaggi del mondo della canzone è sempre stato una cosa che appartiene al mondo letterario. É successo con David Bowie, Bob Dylan, Freddy Mercury, Jim Morrison tra i più conosciuti ma è successo anche in Italia molto recentemente con Tornerò Ancora di Guido Guidi Guerrera e Sacre sinfonie di Fabio Zuffanti entrambi dedicati alla “vita misteriosa e unica” di Franco Battiato. Tu però hai voluto concentrarti solo sugli ultimi quattro anni di vita di Battisti, mi vuoi spiegare il motivo e lo stratagemma artistico?

Mi ha stuzzicato vedere su internet il tam tam riguardo un suo presunto album postumo. Mi sono detto che sarebbe stato nelle mie corde provare a giocare col verosimile, cioè immaginare un Lucio Battisti alle prese con un nuovo disco. Poi era anche un artista che conoscevo benissimo avendo a casa tutta la sua produzione. Non è stato un lavoro distaccato ma divertito e gustoso.

Nel romanzo è pieno di citazioni di grandi pensatori, da René Guenon a G.I. Gurdjieff, e anche il titolo è preso da un verso di una poesia dedicata ad Ulisse. Mi vuoi parlare di quali sono state le tue influenze artistiche?

Questo lavoro è molto denso ma riguarda la quotidianità di Battisti. Sembra effettivamente che sia stato visto acquistare Guenon e Wittgenstein assieme a libri di cibernetica e filosofia indiana.

Hai dei romanzieri od intellettuali di riferimento o preferisci muoverti in totale libertà?

Sono un lettore forte e seleziono molto. Per rimanere nel Novecento parlerei senza dubbio di Giovannino Guareschi, Dino Buzzati e Carlo Sgorlon. Quest’ultimo viene ormai dimenticato ma i suoi lavori sono meravigliosi, dal primo all’ultimo.

Le tematiche di questo splendido romanzo sono molte, dal rapporto padre/figlio al senso di rivalsa, dalla crisi artistica e professionale alla malattia, dalla fisica quantistica al sogno lucido. Me ne vuoi brevemente parlare?

Vado per flash: il rapporto padre figlio mi ha permesso di parlare di Luca Battisti, un po’ “vampirizzato” dal suo illustre genitore; lo spirito di rivalsa non l’ho mai provato personalmente perché tendo a stare fuori dalle competizioni strenue ed anche il mio protagonista se ne sente immune; per la crisi professionale stesso discorso, Battisti non la sente ed anzi continua a trattare i discografici piuttosto male come ai tempi d’oro; la malattia è descritta credo in termini piuttosto rispettosi. Quanto al sogno non parlerei di sogno lucido che ha un ambito ben preciso, ma di una dimensione onirica generale, soprattutto nella seconda parte del romanzo.

Che ruolo ha il sogno e il sonno nella tua vita?

Devo dire che tutti i miei romanzi sono permeati da una dimensione inconscia e non razionalistica. Il sogno rimanda al primordiale ed ha un sedimento di verità. Il sonno ci serve invece per preservarci.

Che ruolo ha la matematica e la fisica dei quanti nella tua crescita intellettuale, visto che fai scrivere una tesi a Lucio Battisti proprio su questo argomento?

Attraverso le notizie che abbiamo avuto da Mogol e da Alfiero Battisti, sappiamo che Lucio si stava laureando in matematica. Mi piaceva renderlo alle prese con gli sviluppi più recenti della fisica che, tra l’altro, collegano il mondo scientifico a quello mistico di molti secoli addietro.

Il coprotagonista del romanzo è Sigismondo Donati, un giornalista in crisi e futuro pubblicista non realizzato. È in qualche modo autobiografica come figura o è solo un pretesto narrativo?

Gli ambiti di Sigismondo Donati sono a me cari, visto che sono sia un giornalista pubblicista che un agente pubblicitario. Lo sviluppo della storia invece non ha niente a che vedere con me.

Nel romanzo ci sono diversi luoghi citati: Milano, Rimini, Poggio Bustone, Londra, la Cornovaglia. Quando scrivi fai dei sopralluoghi nelle località o invece ti fidi del tuo intuito divulgativo?

Di solito conosco le località avendole visitate almeno una volta. Il caso della Cornovaglia invece è eccezionale. Si tratta di un luogo mitico per il protagonista ed infatti, verso la fine, si scioglierà un piccolo incantesimo nelle sue baie.

Hai un modo preciso di raccontare o ti fai guidare dall’istinto del momento? Come nascono i tuoi libri?

In genere, prima di scrivere qualcosa, ho un’idea in testa e poi la concretizzo. Non sono di quelli che dicono che i personaggi camminano da soli. La maggior parte delle volte li guido.

Il primo libro tuo che ho letto è stato Frammenti di nostalgia, che raccontava i tuoi anni della crescita attraverso la scoperta della musica di Franco Battiato. Ero rimasto affascinato da quel racconto perché tantissime situazioni vissute da te erano parallele e simili a situazioni vissute da me. Che tipo di musica ascolti? E mentre scrivi ascolti musica oppure preferisci concentrarti in silenzio?

Mai musica troppo di moda. Apprezzo più il pop di qualità del rock e per niente il jazz ma certi protagonisti che ho amato molto sono stati al di fuori di queste classificazioni. Quando scrivo preferisco concentrarmi e magari sintonizzarmi su qualche mormorio fuori dalla finestra. A volte sono delle distrazioni salutari.

A quale dei tuoi romanzi tra Divina Musa, Destini Ultimi e Martiana sei più legato, e perché?

Dei tre romanzi che hai citato considero Divina Musa fresco e

un po’ spartano, Destini Ultimi profondo ma un po’ sofferente, Martiana un bello scavo psicologico ma, forse, troppo veloce.

Pratichi o hai praticato sport nella tua vita?

Ho sempre giocato a tennis fin da bambino. Il tennis è disciplina e formazione.

Suoni degli strumenti, o ascolti la musica soltanto come fruitore?

Ho suonato la fisarmonica e preso lezioni di canto. Non sono un semplice fruitore.

Che ruolo ha l’amore nei tuoi romanzi?

Destini Ultimi è il mio romanzo sui sentimenti. Credo di aver detto tutto lì riguardo ad un argomento così complesso.

Hai già una storia pronta o un progetto futuro da raccontare sul quale stai già lavorando?

Ho già cominciato a scrivere una specie di giallo metafisico e storico, un’indagine sul dopoguerra italiano.

Per finire mi piacerebbe sapere se hai qualcosa da aggiungere, che non ti ho chiesto e di cui vorresti parlare.

Fammi ringraziare ancora la mia casa editrice Elsa Major, con la quale mi trovo benissimo e spero di continuare a pubblicare libri per molti anni a venire.

Ti ringrazio per la tua disponibilità e spero di avere altre occasioni di approfondimento, arrivederci a presto.

Ti ringrazio dell’occasione. È sempre più raro avere la possibilità di spiegare un proprio romanzo, presi come siamo dalla fretta e dalla frenesia.

Fermarci, ogni tanto, ci fa bene.

Claudio Romei